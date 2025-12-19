Електромобілі

Faceless написав:І ви його порівняли з бюджетним возиком на батарейці
вы ж не 1й день на форуме.. пишу спецом провокационные заголовки чтобы люди поинтересовались сколько теперь стоят самокаты.
Кстати купил недавно сяоми 5 поколения, доволен как слон. Ему подняли вольтаж, поставили более мощное колесо и теперь слова "горка" для него не существует. К сожалению одновременно снизили емкость акб с 12,4Ач до 10Ач. и зарядка по прежнему медленная (8 часов).
Увеличили ширину руля (появилось место для смартфона и сумочки), поставили каучуковые покрышки 10". Доработали горе механизм складывания. Короче кто купит не пожалеет. За эти деньги и близко ничего такого нет.
барабашов написав:Когда Ксиоми сделает копию Е-Хаммера Н2 или на крайняк хоть Ривиана?
сяоми за теслой подъедает. хамеры только мамонты сейчас покупают). Бессмысленно делать тяжёлое авто на э.тяге. Тем более внедорожник. разве что из какого то суперлегкого материала типа инженерного пластика (PEEK, UHMWPE)
PEEK (Полиэфирэфиркетон): Один из самых прочных инженерных пластиков, применяется в аэрокосмической отрасли, может заменить алюминий и сталь, устойчив к высоким температурам. UHMWPE (Сверхвысокомолекулярный полиэтилен): Имеет чрезвычайно длинные молекулярные цепи, что делает его невероятно прочным, он превосходит по прочности сталь и используется для особо ответственных элементов. Поликарбонат (PC): Ударопрочный и жесткий, используется для бамперов, фар, пуленепробиваемых стекол
недавно читал про Холлофайбер заменитель синтепона
Холлофайбер спираль - это нетканый синтетический наполнитель из полых полиэфирных волокон, скрученных в виде миниатюрных пружинок, что делает материал легким, упругим, хорошо сохраняющим тепло и быстро восстанавливающим форму после сжатия или стирки. Его используют для утепления одежды, наполнения подушек, одеял, мягких игрушек и мебели, так как он гипоаллергенен, прочен и не способствует размножению грибков и пылевых клещей, в отличие от некоторых аналогов. Ключевые особенности Структура: Полые волокна, скрученные спиралью, создают воздушную подушку. Упругость: Волокна-пружинки легко восстанавливают форму, не сваливаются и не сбиваются в комки. Теплоизоляция: Хорошо сохраняет тепло, при этом пропускает воздух, создавая комфорт. Гипоаллергенность: Не содержит токсинов, не вызывает аллергии, препятствует накоплению пыли. Прочность: Волокна спаяны термически, что обеспечивает долговечность. Уход: Устойчив к стиркам, легко восстанавливается после них.
к хамерам и сяоми отношения Холлофайбер не имеет, как факт что постоянно появляются новые материалы.
Виталий - мамонты не мамонты, но дороги местами проходимы только на грузовике или лифтованном джипе(не Лексусе LX500/600 в обвесе под стритрейсинг), у Тесл клиренс вообще как у поршаков каких то. Фольксваген же возрождает марку Скаут в виде подобий Ривиана, так что мамонтов много в мире. Конг вон себе Е-гелик купил явно с батареей весом в тонну. Просто надо все авто запретить заряжать от сети ахметки по 4.32, и тем более 2.16, только коммерческие заправки. Тогда мамонты начнут вымирать.