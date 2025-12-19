|
Електромобілі
Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Додано: П'ят 19 гру, 2025 19:19
Кстати с опытом газовиков отрезать и штрафовать на тыщи долларов за резиновую трубку, идущую в летнюю кухню от ввода в основную кухню, прижать домашних заправщиков по ночному тарифу 2.16 через "форточку" нефиг делать.
И потом делать ещё ежегодные ревизии по всем адресам где зарегистрированы Е-брички.
А розетки всем желающим заливаться на 15-50кВт/часов дома и ночью ставить сертифицированные и с отдельным счётчиком, что считает по коммерческому тарифу и отрубаетс сеть дистанционно.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5532
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 364 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 19 гру, 2025 19:20
барабашов написав:
Просто надо все авто запретить заряжать от сети ахметки по 4.32, и тем более 2.16, только коммерческие заправки.
Тогда мамонты начнут вымирать.
1 А як заборониш заряжатись від приватної?
2 Ти в курсі що навіть можна виготовляти моторне паливо для себе (не на продаж, при чому навіть у випадку якщо ти юрособа) ?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27574
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3001 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 19 гру, 2025 19:43
Я ж сказал - как нельзя самому разводку газа по квартире делать.
На кухню/колонку естественно.
И умные счётчики ставить, которые в ахметкоофис сразу передают, что кто то днём пару Квт/ч сжёг, а ночью все 50(5квт/квартирка х 10часов) непонятно куда влил.
Самопальное топливо чечены вовсю 30 лет назад делали, Газ53/66 и Урал375/131й-130й с толстой прокладкой кое как его ещё жрали, но Патрол и Крузак на карбе!!! уже плевались.
Старый дизель с рядным тнвд и без турбы можно вообще отфильтрованным маслом с чебуречной заправлять. Этот же фокус с современным дизелем коммонрейл и форсировкой под цетановое число выше 52 не пройдёт(и лет 20 точно не проходит)
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5532
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 364 раз.
-
-
Профіль
-
-
