Електромобілі

#<1 ... 23242526 Додано: П'ят 30 січ, 2026 22:42 В подавляющем большинстве **электросамокатов** (особенно городских моделей до ~60–70 км/ч и до ~60–80 км запаса хода) **не используют LiFePO4** (литий-железо-фосфат, LFP) по нескольким основным причинам. Вот главные из них в порядке важности на 2026 год:



| Параметр | Li-ion (NMC / NCA / LiPo) | LiFePO4 (LFP) | Кто выигрывает в самокате |

|---------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|

| Энергоёмкость, Wh/kg | 220–300 | 90–160 | Li-ion (в 1.6–2.5 раза) |

| Энергоёмкость, Wh/л | 500–750 | 220–350 | Li-ion (в ~2–2.5 раза) |

| Вес при одинаковой ёмкости| легче | тяжелее на 50–100% | Li-ion |

| Номинальное напряжение ячейки | 3.6–3.7 В | 3.2–3.3 В | Li-ion (меньше ячеек) |

| Цена за 1 Wh (массовое производство) | дешевле | дороже на 20–50% | Li-ion |

| Кол-во циклов (реально) | 500–1200 | 1800–4000+ | LiFePO4 |

| Пожаробезопасность | средняя/низкая | очень высокая | LiFePO4 |

| Зарядка при -10…0 °C | обычно можно | сильно падает ёмкость или запрещено | Li-ion |



### Почему именно эти факторы критичны для большинства самокатов



1. **Вес и габариты — самый важный аргумент**

Самокат — это устройство, которое человек несёт в руках, заносит в метро/офис/квартиру, поднимает по лестнице. Разница в 2–4 кг на батарее ощущается очень сильно.

Пример: батарея 48 В 20 А·ч → ~960 Вт·ч

- Li-ion ≈ 3.5–4.5 кг

- LiFePO4 ≈ 6.5–9 кг



Почти никто не готов таскать лишние 3–5 кг ради безопасности и долговечности.



2. **Энергоёмкость → запас хода в компактном корпусе**

Маркетинг самокатов строится на фразах «60 км на одном заряде», «70 км» и т.д. С LiFePO4 пришлось бы либо сильно увеличивать объём/вес батареи, либо сильно снижать заявленный пробег — продажи падают.



3. **Цена**

Массовый сегмент (Kugoo, Ninebot, Xiaomi, Hiboy и т.п.) конкурирует по цене. LiFePO4 делает батарею дороже на 25–60%, что либо поднимает цену самоката, либо снижает маржу производителя почти до нуля.



4. **Напряжение и совместимость**

У LiFePO4 ниже напряжение на ячейку → нужно больше ячеек в последовательной цепочке для того же номинального напряжения (13S вместо 13S→14S–16S). Это усложняет и удорожает сборку + требует другого контроллера или перенастройки.



### Когда LiFePO4 всё-таки ставят (2025–2026)



- Сидячие электроскутеры / электромопеды (особенно китайские «электроскутеры» 800–3000 Вт)

- Некоторые мощные взрослые модели с запасом хода >80–100 км

- Премиум- или нишевые бренды, которые делают упор на безопасность (например, после серии пожаров в 2022–2024 годах)

- Модели, где батарея несъёмная и стоит внизу платформы (вес менее критичен)



Коротко: **LiFePO4 почти идеален по безопасности и ресурсу, но проигрывает в самом важном для 90 % рынка параметре — энергоёмкость на единицу веса и объёма**. Пока главная цель — лёгкий, компактный и недорогой самокат с приличным пробегом — большинство производителей выбирают классический Li-ion (обычно NMC или легированный марганцем/кобальтом варианты).



Если безопасность для вас приоритет №1 и вы готовы носить +2–4 кг — уже сейчас можно найти или переделать самокат под LiFePO4. Такие варианты постепенно появляются, особенно в 2025–2026 годах. Wirująświatła

Додано: П'ят 30 січ, 2026 23:46
moveton под устарело я имел в виду не саму технологию, а запросы рынка которые либо удовлетворяются либо нет. Прежде всего безопасность, далее время зарядки. Например недавно загугли что самокаты сяоми самые безопасные в мире, а возгораний сяоми про 2 (считается самой удачной моделью) вообще не зафиксировано. Благодаря тому что АКБ упакован в тяжёлую металлическую коробку, наличию нескольких датчиков температуры и защиты от чужих АКБ. Но тем не менее ёмкость АКБ лучшего в мире самоката теряет довольно быстро (2-3 года до 50%) даже у тех кто ездил только летом и то не каждый день. 2й жирный минус - время зарядки 8 часов. Тем не менее самокаты не спешат переводить на более прогрессивный 21700 или lifepo4 . Наверное ждут ещё что то совершеннее.
Wirująświatła

Повідомлень: 31416 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2535 раз. Подякували: 3517 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 січ, 2026 00:20 Wirująświatła написав: под устарело я имел в виду не саму технологию, а запросы рынка которые либо удовлетворяются либо нет. Прежде всего безопасность, далее время зарядки под устарело я имел в виду не саму технологию, а запросы рынка которые либо удовлетворяются либо нет. Прежде всего безопасность, далее время зарядки

Ммм, допустим. Не будем спорить о терминах. Я даже не буду спрашивать что вдруг с запросами рынка сегодня изменилось, что вчерашние технологии вдруг перестали устраивать. А какие акумы их теперь удовлетворяют, раз литиевые уже не торт?



Wirująświatła написав: Тем не менее самокаты не спешат переводить на более прогрессивный 21700 или lifepo4 . Наверное ждут ещё что то совершеннее. Тем не менее самокаты не спешат переводить на более прогрессивный 21700 или lifepo4 . Наверное ждут ещё что то совершеннее.

Боже, какая каша и тараканы... 21700 - это просто габариты банки. Они выбираются довольно произвольно. 21700 ничем не прогрессивнее, но и не регрессивнее, чем 18650 или формы прямоугольного параллелепипеда (почему-то обзываемых "призматическими", хотя более другой формы призм они на практике не встречаются) всяких разных габаритов, один из которых - это EV0002 для Nissan Leaf. Удельные (на, допустим, литр или килограмм) характеристики аккума определяются в основном химией, которая налита в ёмкость, а не формой и габаритами этой ёмкости.



И LFP аккумы универсально не прогрессивнее INR, на которых обычно сейчас строят электросамокаты. Потому что, как правильно выше написано, за свои циклы и возможность более быстрой зарядки они платят массой. Масса именно для самокатов раньше рынком считалось важнее, чем скорость зарядки. Может уже и не считается. Но тогда действительно на LTO их делать надо, раз на массу пофиг, а главное часто и реактивно заряжаться Как уже написали, какие-то и делают. Но почему-то спрос на них не очень-то массовый. Рынку-то рассказали, что у него именно так теперь важно? Ммм, допустим. Не будем спорить о терминах. Я даже не буду спрашивать что вдруг с запросами рынка сегодня изменилось, что вчерашние технологии вдруг перестали устраивать. А какие акумы их теперь удовлетворяют, раз литиевые уже не торт?Боже, какая каша и тараканы... 21700 - это просто габариты банки. Они выбираются довольно произвольно. 21700 ничем не прогрессивнее, но и не регрессивнее, чем 18650 или(почему-то обзываемых "призматическими", хотя более другой формы призм они на практике не встречаются) всяких разных габаритов, один из которых - это EV0002 для Nissan Leaf. Удельные (на, допустим, литр или килограмм) характеристики аккума определяются в основном химией, которая налита в ёмкость, а не формой и габаритами этой ёмкости.И LFP аккумы универсально не прогрессивнее INR, на которых обычно сейчас строят электросамокаты. Потому что, как правильно выше написано, за свои циклы и возможность более быстрой зарядки они платят массой. Масса именно для самокатов раньше рынком считалось важнее, чем скорость зарядки. Может уже и не считается. Но тогда действительно на LTO их делать надо, раз на массу пофиг, а главное часто и реактивно заряжатьсяКак уже написали, какие-то и делают. Но почему-то спрос на них не очень-то массовый. Рынку-то рассказали, что у него именно так теперь важно? moveton

Повідомлень: 6571 З нами з: 23.03.18 Подякував: 99 раз. Подякували: 797 раз. Профіль 3 8 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 січ, 2026 09:51 moveton написав: 21700 - это просто габариты банки. Они выбираются довольно произвольно. 21700 ничем не прогрессивнее 21700 - это просто габариты банки. Они выбираются довольно произвольно. 21700 ничем не прогрессивнее

В обычном самокате сяоми (не про) АКБ на 7ач занимает почти все свободное пространство деки. Единственный способ увеличить вдвое ее ёмкость не выходя за границы штатного места - перейти на 21700. Видео с 14й минуты



Для меня это космический прогресс. Это обывателю на диване добавить банок 18650 проще и дешевле, квартира позволяет. А самокат не квартира и даже не велик. Там ещё надо найти место куда эти дополнительные банки присобачить.



В итоге получается что технология одна и та же, а ёмкость и запросы которые она удовлетворяет - разные , поэтому выше было написано



Wirująświatła написав: под устарело я имел в виду не саму технологию, а запросы рынка которые либо удовлетворяются либо нет под устарело я имел в виду не саму технологию, а запросы рынка которые либо удовлетворяются либо нет





Модно спросить мнение у иишки



**Аккумуляторы 21700 прогрессивнее 18650** по нескольким ключевым параметрам. Именно поэтому Tesla, многие производители электроинструмента (Milwaukee, DeWalt, Makita и др.), мощные фонари и современные вейпы постепенно переходят на 21700.



Вот основные преимущества 21700 над 18650 (на 2025–2026 годы):



| Параметр | 18650 (типичные хорошие) | 21700 (типичные хорошие) | Преимущество 21700 |

|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|

| Размер | 18 × 65 мм | 21 × 70 мм | + ~50–55% объёма |

| Ёмкость (mAh) | 2800–3600 мА·ч | 4500–5000+ мА·ч | **+30–50%** ёмкости |

| Энергия на элемент (Вт·ч) | ~10–13 Вт·ч | ~16–18,5 Вт·ч | **+35–50%** энергии |

| Удельная энергия (Вт·ч/кг)| 240–260 Вт·ч/кг | 260–300 Вт·ч/кг | **+5–20%** |

| Внутреннее сопротивление | Обычно выше | Ниже на 15–30% | Меньше просадка напряжения под нагрузкой |

| Теплоотвод | Хуже | Лучше (больше поверхность) | Меньше греется при высоком токе |

| Максимальный ток (приемлемо длительно) | 20–30 А | 25–40 А | Лучше для мощных устройств |

| Кол-во соединений в пачке | Больше на ту же ёмкость | Меньше | Меньше точек пайки/сварки → надёжнее и дешевле в производстве |



### Главные причины, почему 21700 считается прогрессивнее



1. **Значительно больше энергии в элементе**

Один 21700 ≈ 1,4–1,5× 18650 по ёмкости → меньше элементов в аккумуляторе → меньше соединений → надёжнее сборка.



2. **Лучшее соотношение ёмкость / количество ячеек**

Для получения тех же 10 А·ч нужно ~3× 21700 вместо ~4× 18650. Это снижает стоимость BMS, корпуса, сварки и общий вес пайки.



3. **Меньше нагрев и лучше охлаждение**

Больший диаметр → больше поверхность рассеивания тепла → можно комфортнее снимать 25–35 А длительно.



4. **Ниже внутреннее сопротивление** → меньше просадка напряжения

Особенно заметно на мощных устройствах (электроинструмент, мощные фонари, электровелосипеды).



5. **Будущий стандарт**

21700 (а теперь уже и 4680) активно развивают все крупные производители (Samsung, LG, Panasonic, Molicel, EVE, CATL и др.). Лучшие новые химии сначала появляются именно в 21700.



**Коротко:**

21700 прогрессивнее почти по всем важным параметрам, кроме цены за Вт·ч. Поэтому в новых мощных устройствах 2024–2026 годов 21700 уже доминирует, а 18650 постепенно уходит в бюджетный и ультракомпактный сегмент.



Если интересно — могу сравнить конкретные модели (например, Samsung 50S vs Molicel P28A vs Vapcell F56 etc.). В обычном самокате сяоми (не про) АКБ на 7ач занимает почти все свободное пространство деки. Единственный способ увеличить вдвое ее ёмкость не выходя за границы штатного места - перейти на 21700. Видео с 14й минутыДля меня это космический прогресс. Это обывателю на диване добавить банок 18650 проще и дешевле, квартира позволяет. А самокат не квартира и даже не велик. Там ещё надо найти место куда эти дополнительные банки присобачить.В итоге получается что технология одна и та же, а ёмкость и запросы которые она удовлетворяет - разные , поэтому выше было написаноМодно спросить мнение у иишки Wirująświatła

Повідомлень: 31416 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2535 раз. Подякували: 3517 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 січ, 2026 10:17 Wirująświatła



так 21700 же больше сами по себе.

как ими увеличить емкость при тех же габаритах?

цифры 18650 означают размеры — 18(диаметр)-65(длина)-0

соотв у 21700 21 диаметр и 70 длина. емкость не выше радикально, 5000 мач максимум.



у меня в самокате стояли ячейки 18650 на 2500 мач, а в продаже есть подороже такие же на 3500. думал заморочиться как батарею менял, да решил что пофиг. купил готовый аккум такой же да и все smdtranz

Повідомлень: 783 З нами з: 05.08.13 Подякував: 13 раз. Подякували: 136 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 січ, 2026 11:49 smdtranz написав: так 21700 же больше сами по себе.

как ими увеличить емкость при тех же габаритах? так 21700 же больше сами по себе.как ими увеличить емкость при тех же габаритах? ответ выше. с видеодоказательствами и тд. Вероятно в самокатах используют не самые высокоемкие 18650. выигрыш получается за счёт большей плотности 21700 ответ выше. с видеодоказательствами и тд. Вероятно в самокатах используют не самые высокоемкие 18650. выигрыш получается за счёт большей плотности 21700 Wirująświatła

Повідомлень: 31416 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2535 раз. Подякували: 3517 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 січ, 2026 11:57

Battery capacity history

Charge capacity history of the system's batteries

PERIOD FULL CHARGE CAPACITY DESIGN CAPACITY

2023-09-23 - 2023-10-02 36 933 mWh 42 157 mWh

2023-10-02 - 2023-10-10 36 784 mWh 42 157 mWh

2023-10-10 - 2023-10-17 36 784 mWh 42 157 mWh

2023-10-17 - 2023-10-23 36 081 mWh 42 157 mWh

2023-10-23 - 2023-11-01 35 249 mWh 42 157 mWh

2023-11-01 - 2023-11-06 35 249 mWh 42 157 mWh

2023-11-06 - 2023-11-13 35 249 mWh 42 157 mWh

2023-11-13 - 2023-11-20 35 249 mWh 42 157 mWh

2023-11-20 - 2024-01-07 35 249 mWh 42 157 mWh

2024-01-07 - 2024-02-26 37 050 mWh 42 157 mWh

2024-02-26 - 2024-03-26 37 050 mWh 42 157 mWh

2024-03-26 - 2024-04-01 37 069 mWh 42 157 mWh

2024-04-01 - 2024-04-08 37 073 mWh 42 157 mWh

2024-04-08 - 2025-03-15 - -

2025-03-15 - 2025-03-17 37 299 mWh 42 157 mWh

2025-03-17 - 2025-03-26 37 286 mWh 42 157 mWh

2025-03-26 - 2025-03-31 37 286 mWh 42 157 mWh

2025-03-31 - 2025-05-08 37 286 mWh 42 157 mWh

2025-05-08 - 2025-05-19 37 286 mWh 42 157 mWh

2025-05-19 - 2025-06-03 37 340 mWh 42 157 mWh

2026-01-06 - 2026-01-13 40 841 mWh 42 157 mWh

2026-01-13 - 2026-01-20 41 244 mWh 42 157 mWh

2026-01-20 42 104 mWh 42 157 mWh

2026-01-21 43 662 mWh 42 157 mWh

2026-01-22 43 662 mWh 42 157 mWh

2026-01-23 43 662 mWh 42 157 mWh

2026-01-24 43 662 mWh 42 157 mWh

2026-01-25 43 662 mWh 42 157 mWh

2026-01-26 43 662 mWh 42 157 mWh

2026-01-27 43 662 mWh 42 157 mWh

2026-01-28 43 662 mWh 42 157 mWh

2026-01-29 43 662 mWh 42 157 mWh

2026-01-30 43 662 mWh 42 157 mWh

по сравнению с 2023г здоровье батареи выросло







спросим у иишки почему

Поскольку батарея **не менялась**, рост полной ёмкости заряда (Full Charge Capacity) до 43 662 мВт·ч (103,6% от номинальной 42 157 мВт·ч) — это **не физическое увеличение реальной ёмкости батареи**, а результат работы **системы управления батареей (BMS / gas gauge)**. Вот наиболее вероятные причины такого поведения (на основе типичных случаев с ноутбуками Windows, Surface, HP, Lenovo и т.д.):



### Основные причины, почему reported capacity превышает design capacity

1. **Перекалибровка / переобучение BMS после длительного простоя или обновления**

С января 2024 по март 2025 был огромный пробел в данных (почти год). За это время батарея могла находиться долго в заряженном/разряженном состоянии, что привело к накоплению ошибок в оценке ёмкости.

В январе 2026 система, вероятно, провела **автоматическую или частичную перекалибровку** (часто происходит после обновления Windows / BIOS / драйверов батареи, или после нескольких полных циклов заряд-разряд).

После этого BMS «пересчитал» ёмкость на основе новых измерений и «догнал» её до более высокого значения.



2. **Ошибки измерения тока (самая частая причина скачков выше 100%)**

Если датчик тока (в чипе BMS) слегка смещён (например, показывает небольшой ток зарядки, когда его на самом деле нет), то при каждом цикле система накапливает «лишнюю» ёмкость в расчётах.

Через несколько циклов reported Full Charge Capacity может легко превысить design на 3–10% (а иногда и намного больше, если ошибка серьёзная).

Это классическая ситуация: в вашем случае скачок с ~37 мВт·ч → 40–41 → 43 мВт·ч за 2–3 недели идеально укладывается в такую картину.



3. **Производственные допуски и температура**

Design Capacity — это **номинальное среднее значение**, а реальные батареи с завода часто имеют +3–8% запаса (чтобы все экземпляры гарантированно дотягивали до заявленной цифры).

При благоприятных условиях (тёплая температура во время заряда, хорошая балансировка ячеек) система может «увидеть» эту дополнительную ёмкость и отобразить >100%.

После холодного хранения или старения показания падают, а после прогрева/циклов — снова растут.



4. **Обновление прошивки / Windows / драйверов ACPI**

В январе часто выходят крупные обновления Windows (Patch Tuesday), которые затрагивают управление питанием. После них многие пользователи наблюдают скачки ёмкости вверх (или вниз) на 5–15%.



### Почему это почти наверняка не реальное улучшение батареи

- Физическая химия Li-ion не позволяет ёмкости расти после 2+ лет использования — она только деградирует (пусть и очень медленно при хорошем уходе).

- Скачок на ~18% за 2–3 недели физически невозможен без замены или экстремальных условий (что вы исключаете).



### Что можно сделать

- **Сбросить/перекалибровать батарею вручную** (если не пробовали):

1. Зарядить до 100%.

2. Разрядить до выключения (0%).

3. Оставить выключенным на 3–5 часов.

4. Зарядить до 100% без прерываний.

Повторить 1–2 раза → часто reported capacity падает до более реалистичных 90–100%.

- Проверить в HWiNFO, AIDA64 или BatteryInfoView — там иногда показывают более точные сырые данные.

- Посмотреть количество циклов (cycle count) и дату производства батареи — если циклов мало, а дата свежая — возможно, это была «отложенная» новая батарея.

- Если после калибровки значение остаётся ~103–105% и батарея работает отлично — можно не беспокоиться. Это просто «оптимистичный» расчёт BMS, реальная ёмкость, скорее всего, близка к 95–102% от номинала.



В большинстве случаев через 1–3 месяца после такой перекалибровки показания стабилизируются на более скромном (но всё равно хорошем) уровне. Если автономность реально выросла — отлично, пользуйтесь на здоровье! 😊



Если поделитесь моделью ноутбука, текущим количеством циклов или свежим battery report — смогу сказать точнее.



це **артефакт системи управління батареєю (BMS/gas gauge)**, а не реальне фізичне покращення.



Ось чому таке відбувається саме у вашому випадку



### Головні причини зростання показника вище 100%

1. **Накопичена помилка в датчику струму (current sense error / coulomb counter drift)**

Це найпоширеніша причина на старих ноутбуках (особливо після 8–10+ років).

Датчик струму в контролері батареї з часом "зсувається" — він починає трохи "переоцінювати" вхідний струм під час зарядки (наприклад, показує 50 мА, коли реально 40 мА).

Кожного разу, коли ви заряджаєте, BMS додає "зайву" енергію до розрахунку. За тижні/місяці це накопичується, і Full Charge Capacity легко перевищує design на 3–10% (а іноді й більше).

У вашому випадку стрибок з ~37 000 → 43 662 мВт·ч за ~3 тижні січня 2026 — класичний приклад саме такої помилки.



2. **Перекалібровка після довгого простою або оновлень**

З квітня 2024 по березень 2025 — майже рік без даних (можливо, ноутбук стояв вимкненим або рідко використовувався).

За цей час накопичилися помилки в оцінці. У січні 2026 (ймовірно після оновлення Windows, BIOS або драйверів Intel Management Engine/ACPI) система "перерахувала" ємність на основі нових циклів і "виправила" її вгору.

На старих Intel Haswell (i5-4300U) таке часто трапляється після Patch Tuesday або оновлень power management.



3. **Виробничий запас + температура/баланс ячеек**

Design Capacity — це **середнє гарантоване значення** (42 157 мВт·ч). Реальні батареї з заводу часто мають +3–7% запасу, щоб усі екземпляри проходили тест.

Після багатьох років, коли ячейки "розбалансувалися", а потім після кількох повних зарядів у теплому приміщенні — BMS може "побачити" цей запас і показати >100%.

Це тимчасово, не вічно.



### Чому це не реальне зростання

- Li-ion батарея після 2–3 років **тільки втрачає** ємність — хімія не відновлюється.

- Фізичний стрибок на ~18% за короткий час неможливий без заміни або серйозного ремонту.



из жизни планшетов постестил я акб своего surface 4 proпо сравнению с 2023г здоровье батареи вырослоспросим у иишки почему Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 31 січ, 2026 12:08, всього редагувалось 1 раз. Wirująświatła

