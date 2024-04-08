Електромобілі

RSS
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 22:42

В подавляющем большинстве **электросамокатов** (особенно городских моделей до ~60–70 км/ч и до ~60–80 км запаса хода) **не используют LiFePO4** (литий-железо-фосфат, LFP) по нескольким основным причинам. Вот главные из них в порядке важности на 2026 год:

| Параметр | Li-ion (NMC / NCA / LiPo) | LiFePO4 (LFP) | Кто выигрывает в самокате |
|---------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| Энергоёмкость, Wh/kg | 220–300 | 90–160 | Li-ion (в 1.6–2.5 раза) |
| Энергоёмкость, Wh/л | 500–750 | 220–350 | Li-ion (в ~2–2.5 раза) |
| Вес при одинаковой ёмкости| легче | тяжелее на 50–100% | Li-ion |
| Номинальное напряжение ячейки | 3.6–3.7 В | 3.2–3.3 В | Li-ion (меньше ячеек) |
| Цена за 1 Wh (массовое производство) | дешевле | дороже на 20–50% | Li-ion |
| Кол-во циклов (реально) | 500–1200 | 1800–4000+ | LiFePO4 |
| Пожаробезопасность | средняя/низкая | очень высокая | LiFePO4 |
| Зарядка при -10…0 °C | обычно можно | сильно падает ёмкость или запрещено | Li-ion |

### Почему именно эти факторы критичны для большинства самокатов

1. **Вес и габариты — самый важный аргумент**
Самокат — это устройство, которое человек несёт в руках, заносит в метро/офис/квартиру, поднимает по лестнице. Разница в 2–4 кг на батарее ощущается очень сильно.
Пример: батарея 48 В 20 А·ч → ~960 Вт·ч
- Li-ion ≈ 3.5–4.5 кг
- LiFePO4 ≈ 6.5–9 кг

Почти никто не готов таскать лишние 3–5 кг ради безопасности и долговечности.

2. **Энергоёмкость → запас хода в компактном корпусе**
Маркетинг самокатов строится на фразах «60 км на одном заряде», «70 км» и т.д. С LiFePO4 пришлось бы либо сильно увеличивать объём/вес батареи, либо сильно снижать заявленный пробег — продажи падают.

3. **Цена**
Массовый сегмент (Kugoo, Ninebot, Xiaomi, Hiboy и т.п.) конкурирует по цене. LiFePO4 делает батарею дороже на 25–60%, что либо поднимает цену самоката, либо снижает маржу производителя почти до нуля.

4. **Напряжение и совместимость**
У LiFePO4 ниже напряжение на ячейку → нужно больше ячеек в последовательной цепочке для того же номинального напряжения (13S вместо 13S→14S–16S). Это усложняет и удорожает сборку + требует другого контроллера или перенастройки.

### Когда LiFePO4 всё-таки ставят (2025–2026)

- Сидячие электроскутеры / электромопеды (особенно китайские «электроскутеры» 800–3000 Вт)
- Некоторые мощные взрослые модели с запасом хода >80–100 км
- Премиум- или нишевые бренды, которые делают упор на безопасность (например, после серии пожаров в 2022–2024 годах)
- Модели, где батарея несъёмная и стоит внизу платформы (вес менее критичен)

Коротко: **LiFePO4 почти идеален по безопасности и ресурсу, но проигрывает в самом важном для 90 % рынка параметре — энергоёмкость на единицу веса и объёма**. Пока главная цель — лёгкий, компактный и недорогой самокат с приличным пробегом — большинство производителей выбирают классический Li-ion (обычно NMC или легированный марганцем/кобальтом варианты).

Если безопасность для вас приоритет №1 и вы готовы носить +2–4 кг — уже сейчас можно найти или переделать самокат под LiFePO4. Такие варианты постепенно появляются, особенно в 2025–2026 годах.
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 23:46

moveton под устарело я имел в виду не саму технологию, а запросы рынка которые либо удовлетворяются либо нет. Прежде всего безопасность, далее время зарядки. Например недавно загугли что самокаты сяоми самые безопасные в мире, а возгораний сяоми про 2 (считается самой удачной моделью) вообще не зафиксировано. Благодаря тому что АКБ упакован в тяжёлую металлическую коробку, наличию нескольких датчиков температуры и защиты от чужих АКБ. Но тем не менее ёмкость АКБ лучшего в мире самоката теряет довольно быстро (2-3 года до 50%) даже у тех кто ездил только летом и то не каждый день. 2й жирный минус - время зарядки 8 часов. Тем не менее самокаты не спешат переводить на более прогрессивный 21700 или lifepo4 . Наверное ждут ещё что то совершеннее.
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 00:20

  Wirująświatła написав:под устарело я имел в виду не саму технологию, а запросы рынка которые либо удовлетворяются либо нет. Прежде всего безопасность, далее время зарядки

Ммм, допустим. Не будем спорить о терминах. Я даже не буду спрашивать что вдруг с запросами рынка сегодня изменилось, что вчерашние технологии вдруг перестали устраивать. А какие акумы их теперь удовлетворяют, раз литиевые уже не торт?

  Wirująświatła написав:Тем не менее самокаты не спешат переводить на более прогрессивный 21700 или lifepo4 . Наверное ждут ещё что то совершеннее.

Боже, какая каша и тараканы... 21700 - это просто габариты банки. Они выбираются довольно произвольно. 21700 ничем не прогрессивнее, но и не регрессивнее, чем 18650 или формы прямоугольного параллелепипеда (почему-то обзываемых "призматическими", хотя более другой формы призм они на практике не встречаются) всяких разных габаритов, один из которых - это EV0002 для Nissan Leaf. Удельные (на, допустим, литр или килограмм) характеристики аккума определяются в основном химией, которая налита в ёмкость, а не формой и габаритами этой ёмкости.

И LFP аккумы универсально не прогрессивнее INR, на которых обычно сейчас строят электросамокаты. Потому что, как правильно выше написано, за свои циклы и возможность более быстрой зарядки они платят массой. Масса именно для самокатов раньше рынком считалось важнее, чем скорость зарядки. Может уже и не считается. Но тогда действительно на LTO их делать надо, раз на массу пофиг, а главное часто и реактивно заряжаться :) Как уже написали, какие-то и делают. Но почему-то спрос на них не очень-то массовый. Рынку-то рассказали, что у него именно так теперь важно?
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 09:51

  moveton написав:21700 - это просто габариты банки. Они выбираются довольно произвольно. 21700 ничем не прогрессивнее

В обычном самокате сяоми (не про) АКБ на 7ач занимает почти все свободное пространство деки. Единственный способ увеличить вдвое ее ёмкость не выходя за границы штатного места - перейти на 21700. Видео с 14й минуты

Для меня это космический прогресс. Это обывателю на диване добавить банок 18650 проще и дешевле, квартира позволяет. А самокат не квартира и даже не велик. Там ещё надо найти место куда эти дополнительные банки присобачить.

В итоге получается что технология одна и та же, а ёмкость и запросы которые она удовлетворяет - разные , поэтому выше было написано

  Wirująświatła написав:под устарело я имел в виду не саму технологию, а запросы рынка которые либо удовлетворяются либо нет



Модно спросить мнение у иишки

**Аккумуляторы 21700 прогрессивнее 18650** по нескольким ключевым параметрам. Именно поэтому Tesla, многие производители электроинструмента (Milwaukee, DeWalt, Makita и др.), мощные фонари и современные вейпы постепенно переходят на 21700.

Вот основные преимущества 21700 над 18650 (на 2025–2026 годы):

| Параметр | 18650 (типичные хорошие) | 21700 (типичные хорошие) | Преимущество 21700 |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Размер | 18 × 65 мм | 21 × 70 мм | + ~50–55% объёма |
| Ёмкость (mAh) | 2800–3600 мА·ч | 4500–5000+ мА·ч | **+30–50%** ёмкости |
| Энергия на элемент (Вт·ч) | ~10–13 Вт·ч | ~16–18,5 Вт·ч | **+35–50%** энергии |
| Удельная энергия (Вт·ч/кг)| 240–260 Вт·ч/кг | 260–300 Вт·ч/кг | **+5–20%** |
| Внутреннее сопротивление | Обычно выше | Ниже на 15–30% | Меньше просадка напряжения под нагрузкой |
| Теплоотвод | Хуже | Лучше (больше поверхность) | Меньше греется при высоком токе |
| Максимальный ток (приемлемо длительно) | 20–30 А | 25–40 А | Лучше для мощных устройств |
| Кол-во соединений в пачке | Больше на ту же ёмкость | Меньше | Меньше точек пайки/сварки → надёжнее и дешевле в производстве |

### Главные причины, почему 21700 считается прогрессивнее

1. **Значительно больше энергии в элементе**
Один 21700 ≈ 1,4–1,5× 18650 по ёмкости → меньше элементов в аккумуляторе → меньше соединений → надёжнее сборка.

2. **Лучшее соотношение ёмкость / количество ячеек**
Для получения тех же 10 А·ч нужно ~3× 21700 вместо ~4× 18650. Это снижает стоимость BMS, корпуса, сварки и общий вес пайки.

3. **Меньше нагрев и лучше охлаждение**
Больший диаметр → больше поверхность рассеивания тепла → можно комфортнее снимать 25–35 А длительно.

4. **Ниже внутреннее сопротивление** → меньше просадка напряжения
Особенно заметно на мощных устройствах (электроинструмент, мощные фонари, электровелосипеды).

5. **Будущий стандарт**
21700 (а теперь уже и 4680) активно развивают все крупные производители (Samsung, LG, Panasonic, Molicel, EVE, CATL и др.). Лучшие новые химии сначала появляются именно в 21700.

**Коротко:**
21700 прогрессивнее почти по всем важным параметрам, кроме цены за Вт·ч. Поэтому в новых мощных устройствах 2024–2026 годов 21700 уже доминирует, а 18650 постепенно уходит в бюджетный и ультракомпактный сегмент.

Если интересно — могу сравнить конкретные модели (например, Samsung 50S vs Molicel P28A vs Vapcell F56 etc.).
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 10:17

Wirująświatła

так 21700 же больше сами по себе.
как ими увеличить емкость при тех же габаритах?
цифры 18650 означают размеры — 18(диаметр)-65(длина)-0
соотв у 21700 21 диаметр и 70 длина. емкость не выше радикально, 5000 мач максимум.

у меня в самокате стояли ячейки 18650 на 2500 мач, а в продаже есть подороже такие же на 3500. думал заморочиться как батарею менял, да решил что пофиг. купил готовый аккум такой же да и все
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 11:49

  smdtranz написав:так 21700 же больше сами по себе.
как ими увеличить емкость при тех же габаритах?
ответ выше. с видеодоказательствами и тд. Вероятно в самокатах используют не самые высокоемкие 18650. выигрыш получается за счёт большей плотности 21700
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 11:57

из жизни планшетов постестил я акб своего surface 4 pro
Battery capacity history
Charge capacity history of the system's batteries
PERIOD FULL CHARGE CAPACITY DESIGN CAPACITY
2023-09-23 - 2023-10-02 36 933 mWh 42 157 mWh
2023-10-02 - 2023-10-10 36 784 mWh 42 157 mWh
2023-10-10 - 2023-10-17 36 784 mWh 42 157 mWh
2023-10-17 - 2023-10-23 36 081 mWh 42 157 mWh
2023-10-23 - 2023-11-01 35 249 mWh 42 157 mWh
2023-11-01 - 2023-11-06 35 249 mWh 42 157 mWh
2023-11-06 - 2023-11-13 35 249 mWh 42 157 mWh
2023-11-13 - 2023-11-20 35 249 mWh 42 157 mWh
2023-11-20 - 2024-01-07 35 249 mWh 42 157 mWh
2024-01-07 - 2024-02-26 37 050 mWh 42 157 mWh
2024-02-26 - 2024-03-26 37 050 mWh 42 157 mWh
2024-03-26 - 2024-04-01 37 069 mWh 42 157 mWh
2024-04-01 - 2024-04-08 37 073 mWh 42 157 mWh
2024-04-08 - 2025-03-15 - -
2025-03-15 - 2025-03-17 37 299 mWh 42 157 mWh
2025-03-17 - 2025-03-26 37 286 mWh 42 157 mWh
2025-03-26 - 2025-03-31 37 286 mWh 42 157 mWh
2025-03-31 - 2025-05-08 37 286 mWh 42 157 mWh
2025-05-08 - 2025-05-19 37 286 mWh 42 157 mWh
2025-05-19 - 2025-06-03 37 340 mWh 42 157 mWh
2026-01-06 - 2026-01-13 40 841 mWh 42 157 mWh
2026-01-13 - 2026-01-20 41 244 mWh 42 157 mWh
2026-01-20 42 104 mWh 42 157 mWh
2026-01-21 43 662 mWh 42 157 mWh
2026-01-22 43 662 mWh 42 157 mWh
2026-01-23 43 662 mWh 42 157 mWh
2026-01-24 43 662 mWh 42 157 mWh
2026-01-25 43 662 mWh 42 157 mWh
2026-01-26 43 662 mWh 42 157 mWh
2026-01-27 43 662 mWh 42 157 mWh
2026-01-28 43 662 mWh 42 157 mWh
2026-01-29 43 662 mWh 42 157 mWh
2026-01-30 43 662 mWh 42 157 mWh

по сравнению с 2023г здоровье батареи выросло :D

спросим у иишки почему
Поскольку батарея **не менялась**, рост полной ёмкости заряда (Full Charge Capacity) до 43 662 мВт·ч (103,6% от номинальной 42 157 мВт·ч) — это **не физическое увеличение реальной ёмкости батареи**, а результат работы **системы управления батареей (BMS / gas gauge)**. Вот наиболее вероятные причины такого поведения (на основе типичных случаев с ноутбуками Windows, Surface, HP, Lenovo и т.д.):

### Основные причины, почему reported capacity превышает design capacity
1. **Перекалибровка / переобучение BMS после длительного простоя или обновления**
С января 2024 по март 2025 был огромный пробел в данных (почти год). За это время батарея могла находиться долго в заряженном/разряженном состоянии, что привело к накоплению ошибок в оценке ёмкости.
В январе 2026 система, вероятно, провела **автоматическую или частичную перекалибровку** (часто происходит после обновления Windows / BIOS / драйверов батареи, или после нескольких полных циклов заряд-разряд).
После этого BMS «пересчитал» ёмкость на основе новых измерений и «догнал» её до более высокого значения.

2. **Ошибки измерения тока (самая частая причина скачков выше 100%)**
Если датчик тока (в чипе BMS) слегка смещён (например, показывает небольшой ток зарядки, когда его на самом деле нет), то при каждом цикле система накапливает «лишнюю» ёмкость в расчётах.
Через несколько циклов reported Full Charge Capacity может легко превысить design на 3–10% (а иногда и намного больше, если ошибка серьёзная).
Это классическая ситуация: в вашем случае скачок с ~37 мВт·ч → 40–41 → 43 мВт·ч за 2–3 недели идеально укладывается в такую картину.

3. **Производственные допуски и температура**
Design Capacity — это **номинальное среднее значение**, а реальные батареи с завода часто имеют +3–8% запаса (чтобы все экземпляры гарантированно дотягивали до заявленной цифры).
При благоприятных условиях (тёплая температура во время заряда, хорошая балансировка ячеек) система может «увидеть» эту дополнительную ёмкость и отобразить >100%.
После холодного хранения или старения показания падают, а после прогрева/циклов — снова растут.

4. **Обновление прошивки / Windows / драйверов ACPI**
В январе часто выходят крупные обновления Windows (Patch Tuesday), которые затрагивают управление питанием. После них многие пользователи наблюдают скачки ёмкости вверх (или вниз) на 5–15%.

### Почему это почти наверняка не реальное улучшение батареи
- Физическая химия Li-ion не позволяет ёмкости расти после 2+ лет использования — она только деградирует (пусть и очень медленно при хорошем уходе).
- Скачок на ~18% за 2–3 недели физически невозможен без замены или экстремальных условий (что вы исключаете).

### Что можно сделать
- **Сбросить/перекалибровать батарею вручную** (если не пробовали):
1. Зарядить до 100%.
2. Разрядить до выключения (0%).
3. Оставить выключенным на 3–5 часов.
4. Зарядить до 100% без прерываний.
Повторить 1–2 раза → часто reported capacity падает до более реалистичных 90–100%.
- Проверить в HWiNFO, AIDA64 или BatteryInfoView — там иногда показывают более точные сырые данные.
- Посмотреть количество циклов (cycle count) и дату производства батареи — если циклов мало, а дата свежая — возможно, это была «отложенная» новая батарея.
- Если после калибровки значение остаётся ~103–105% и батарея работает отлично — можно не беспокоиться. Это просто «оптимистичный» расчёт BMS, реальная ёмкость, скорее всего, близка к 95–102% от номинала.

В большинстве случаев через 1–3 месяца после такой перекалибровки показания стабилизируются на более скромном (но всё равно хорошем) уровне. Если автономность реально выросла — отлично, пользуйтесь на здоровье! 😊

Если поделитесь моделью ноутбука, текущим количеством циклов или свежим battery report — смогу сказать точнее.


це **артефакт системи управління батареєю (BMS/gas gauge)**, а не реальне фізичне покращення.

Ось чому таке відбувається саме у вашому випадку

### Головні причини зростання показника вище 100%
1. **Накопичена помилка в датчику струму (current sense error / coulomb counter drift)**
Це найпоширеніша причина на старих ноутбуках (особливо після 8–10+ років).
Датчик струму в контролері батареї з часом "зсувається" — він починає трохи "переоцінювати" вхідний струм під час зарядки (наприклад, показує 50 мА, коли реально 40 мА).
Кожного разу, коли ви заряджаєте, BMS додає "зайву" енергію до розрахунку. За тижні/місяці це накопичується, і Full Charge Capacity легко перевищує design на 3–10% (а іноді й більше).
У вашому випадку стрибок з ~37 000 → 43 662 мВт·ч за ~3 тижні січня 2026 — класичний приклад саме такої помилки.

2. **Перекалібровка після довгого простою або оновлень**
З квітня 2024 по березень 2025 — майже рік без даних (можливо, ноутбук стояв вимкненим або рідко використовувався).
За цей час накопичилися помилки в оцінці. У січні 2026 (ймовірно після оновлення Windows, BIOS або драйверів Intel Management Engine/ACPI) система "перерахувала" ємність на основі нових циклів і "виправила" її вгору.
На старих Intel Haswell (i5-4300U) таке часто трапляється після Patch Tuesday або оновлень power management.

3. **Виробничий запас + температура/баланс ячеек**
Design Capacity — це **середнє гарантоване значення** (42 157 мВт·ч). Реальні батареї з заводу часто мають +3–7% запасу, щоб усі екземпляри проходили тест.
Після багатьох років, коли ячейки "розбалансувалися", а потім після кількох повних зарядів у теплому приміщенні — BMS може "побачити" цей запас і показати >100%.
Це тимчасово, не вічно.

### Чому це не реальне зростання
- Li-ion батарея після 2–3 років **тільки втрачає** ємність — хімія не відновлюється.
- Фізичний стрибок на ~18% за короткий час неможливий без заміни або серйозного ремонту.

Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 31 січ, 2026 12:08, всього редагувалось 1 раз.
