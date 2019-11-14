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Гончарук розповів, як можна збільшити зарплату для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 17 лис, 2019 15:02
Пропонуємо до обговорення:
Цього року в уряді вирішили не підвищувати податки в новому проекті бюджету, а намагалися знайти кошти.
Дивися повний текст Гончарук розповів, як можна збільшити зарплату для вчителів до 4 тис. доларів
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Додано: Нед 17 лис, 2019 15:02
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Додано: Нед 17 лис, 2019 15:04
После кидка от зеленского у народа доверия ни к кому больше нет
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