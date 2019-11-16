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Гончарук розповів, як можна
збільшити зарплату для...

Гончарук розповів, як можна збільшити зарплату для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 15:02

Гончарук розповів, як можна збільшити зарплату для...

Пропонуємо до обговорення:
Цього року в уряді вирішили не підвищувати податки в новому проекті бюджету, а намагалися знайти кошти.

Дивися повний текст Гончарук розповів, як можна збільшити зарплату для вчителів до 4 тис. доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 17:21

  R2 написав:
Цього року в уряді вирішили не підвищувати податки в новому проекті бюджету, а намагалися знайти кошти.


Так если строить 1,8 км дороги за 1,25 млрд гривень http://kievvlast.com.ua/text/natspolits ... noj-dorogi то... :roll:
Может вначале с ворами у власти и на местах - разобраться надо, а то никаких доходов не хватит?

Впрочем, ООО “Эко-буд-трейд” засветилась и в массе других громких дел. Согласно данным открытых реестров, в 2019 году скандально известный завод Сергея Тигипко “Кузня на Рыбальском” (ЧАО “Завод” Кузня на Рыбальском”(***) получил от этой компании более 75 млн гривен за участие в строительстве Подольского моста.
На сегодня кроме Сергея Тигипко в число конечных бенефициаров этой компании входит ряд оффшорных фирм. Стоит отметить, что до 2018 года конечными бенефициарами ЧАО “Завод” Кузня на Рыбальском” были президент Петр Порошенко и первый заместитель председателя фракции “Блок Петра Порошенко”

Это было еще начало 2019 года.
Вопрос: почему вышеназванные персонажи в ВР, а не на нарах?
Договорились :?: :idea:

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Весна. Метель… Снежинки танцуют в разные стороны… Удивление…) Весна пришла? На фоне происходящего как то по особенному звучит выражение «когда весна придет, Украина перейдет на ЛЕТНЕЕ время» Ѣ
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 22:56

Где взять? Лови лайфхак: олигархи у нас платят сколько налогов? 5% от прибыли, а в европе 50%. Вот и деньги нашлись бы и на учителей и на больницы
alex7gk
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 09:16

віддайте його нарешті до школи.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 09:24

Так , а чого ж ваші депутати хочуть собі зарплати по 100000 гривень , тобто 4000 доларів, бо тим гнидам мало і їм піднімуть , а інші будуть тільки обслуговувать ...
ivandemch
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 10:15

  alex7gk написав:Где взять? Лови лайфхак: олигархи у нас платят сколько налогов? 5% от прибыли, а в европе 50%. Вот и деньги нашлись бы и на учителей и на больницы

Тут одна проблема маленькая: олигархов обычно мало, а "учителей и больниц" -- много. И если у одних все отнять -- вот прямо так "в масле кататься" вряд ли получится
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 10:35

Не, ну рассказывать все у нас могут, а вот с делами дела как--то не очень у всех властей украины
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 10:49

Самым большим подрядчиком дорожных работ на востоке Украины является турецкая компания "Онур". Интересно, для кого Гончарук рабочие места создает?! И Гройсман с этого начинал!
olegpm16
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