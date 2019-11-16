Цього року в уряді вирішили не підвищувати податки в новому проекті бюджету, а намагалися знайти кошти.
Дивися повний текст Гончарук розповів, як можна збільшити зарплату для вчителів до 4 тис. доларів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 17 лис, 2019 15:02
Гончарук розповів, як можна збільшити зарплату для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гончарук розповів, як можна збільшити зарплату для вчителів до 4 тис. доларів.
Додано: Нед 17 лис, 2019 17:21
Так если строить 1,8 км дороги за 1,25 млрд гривень
Может вначале с ворами у власти и на местах - разобраться надо, а то никаких доходов не хватит?
Впрочем, ООО “Эко-буд-трейд” засветилась и в массе других громких дел. Согласно данным открытых реестров, в 2019 году скандально известный завод Сергея Тигипко “Кузня на Рыбальском” (ЧАО “Завод” Кузня на Рыбальском”(***) получил от этой компании более 75 млн гривен за участие в строительстве Подольского моста.
На сегодня кроме Сергея Тигипко в число конечных бенефициаров этой компании входит ряд оффшорных фирм. Стоит отметить, что до 2018 года конечными бенефициарами ЧАО “Завод” Кузня на Рыбальском” были президент Петр Порошенко и первый заместитель председателя фракции “Блок Петра Порошенко”
Это было еще начало 2019 года.
Вопрос: почему вышеназванные персонажи в ВР, а не на нарах?
Договорились
Весна прийде - саджати будемо!
Весна. Метель… Снежинки танцуют в разные стороны… Удивление…) Весна пришла? На фоне происходящего как то по особенному звучит выражение «когда весна придет, Украина перейдет на ЛЕТНЕЕ время» Ѣ
Додано: Нед 17 лис, 2019 22:56
Где взять? Лови лайфхак: олигархи у нас платят сколько налогов? 5% от прибыли, а в европе 50%. Вот и деньги нашлись бы и на учителей и на больницы
Додано: Пон 18 лис, 2019 09:24
Так , а чого ж ваші депутати хочуть собі зарплати по 100000 гривень , тобто 4000 доларів, бо тим гнидам мало і їм піднімуть , а інші будуть тільки обслуговувать ...
Додано: Пон 18 лис, 2019 10:15
Тут одна проблема маленькая: олигархов обычно мало, а "учителей и больниц" -- много. И если у одних все отнять -- вот прямо так "в масле кататься" вряд ли получится
Додано: Пон 18 лис, 2019 10:35
Не, ну рассказывать все у нас могут, а вот с делами дела как--то не очень у всех властей украины
Додано: Пон 18 лис, 2019 10:49
Самым большим подрядчиком дорожных работ на востоке Украины является турецкая компания "Онур". Интересно, для кого Гончарук рабочие места создает?! И Гройсман с этого начинал!
|