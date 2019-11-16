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Гончарук розповів, як можна збільшити зарплату для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 лис, 2019 10:52
olegpm16 написав:
Самым большим подрядчиком дорожных работ на востоке Украины является турецкая компания "Онур". Интересно, для кого Гончарук рабочие места создает?! И Гройсман с этого начинал!
Тут тонкий момент есть: что важнее -- "рабочие места" или "нормальные дороги". Как показала практика: и то и другое одновременно пока не получается.
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