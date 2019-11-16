Тут тонкий момент есть: что важнее -- "рабочие места" или "нормальные дороги". Как показала практика: и то и другое одновременно пока не получается.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 10:52
Тут тонкий момент есть: что важнее -- "рабочие места" или "нормальные дороги". Как показала практика: и то и другое одновременно пока не получается.
Додано: Пон 18 лис, 2019 11:26
_hunter, как говорил один великий человек - у каждой проблемы есть имя и фамилия. Если начать разматывать - почему дороги построенные нашими фирмами рассыпаются, то можно запросто найти - кто сколько украл, кто схалтурил, кто покрывал и т.д. Если подойти к вопросу грамотно, то уверен что и наши рабочие смогут строить не хуже белорусов и турков.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
Додано: Пон 18 лис, 2019 12:34
И я уверен. Проблема в том, что они перестанут быть _нашими_ -- в той же Польше они, вроде, справляются.
Додано: Пон 18 лис, 2019 13:28
Re: Гончарук розповів, як можна збільшити зарплату для...
Теж мені проблема, просто сказати, що малася на увазі зарплата за рік і відрапортувати про виконану обіцянку ))
Додано: Пон 18 лис, 2019 14:00
Додано: Пон 18 лис, 2019 14:07
скажите, какого **а учителям платить такие зарплаты? вы считаете, что они этого заслуживают? да нихера не заслуживают. В моём городе, где чуть больше 100 школ, только 5-10 достойных, в которых хотят учить своих детей обеспеченные родители. Остальные 90% школ -это или совсем ппц или обычные школы, где учителя выучили школьную программу, но абсолютно не умеют или не хотят учить детей. И за что им платят 4000$? их справедливая зарплата 200$. Только не надо тут рассказывать, что типа вы начните столько платить и тогда учителя начнут работать хорошо. Они обязаны уметь и учить хорошо, и лишь потом требовать хорошей з/п.
Додано: Пон 18 лис, 2019 14:31
" питання в тому, щоб щось платити, – їх потрібно десь взяти" Це знає навіть дурень, нахрена було дурно триндіти якщо грошей нема???
Додано: Пон 18 лис, 2019 15:09
как только хлеб будет по 40 баксов так и зп будет 4000 баксов... иначе никак...
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
Додано: Пон 18 лис, 2019 16:48
Re: Гончарук розповів, як можна збільшити зарплату для...
"збільшити зростання економіки та підвищувати податки" - скажіть йому хтось, що для збільшення зростання економіки податки треба знижувати, а не підвищувати
Додано: Пон 18 лис, 2019 16:59
Пробовали. Но это представитель старой школы, похоже -- "чтобы корова давала больше молока -- ее нужно больше доить и меньше кормить"
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