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Гончарук розповів, як можна
збільшити зарплату для...

Гончарук розповів, як можна збільшити зарплату для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 10:52

  olegpm16 написав:Самым большим подрядчиком дорожных работ на востоке Украины является турецкая компания "Онур". Интересно, для кого Гончарук рабочие места создает?! И Гройсман с этого начинал!

Тут тонкий момент есть: что важнее -- "рабочие места" или "нормальные дороги". Как показала практика: и то и другое одновременно пока не получается.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:26

_hunter, как говорил один великий человек - у каждой проблемы есть имя и фамилия. Если начать разматывать - почему дороги построенные нашими фирмами рассыпаются, то можно запросто найти - кто сколько украл, кто схалтурил, кто покрывал и т.д. Если подойти к вопросу грамотно, то уверен что и наши рабочие смогут строить не хуже белорусов и турков.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:34

  RomanTik написав:_hunter, как говорил один великий человек - у каждой проблемы есть имя и фамилия. Если начать разматывать - почему дороги построенные нашими фирмами рассыпаются, то можно запросто найти - кто сколько украл, кто схалтурил, кто покрывал и т.д. Если подойти к вопросу грамотно, то уверен что и наши рабочие смогут строить не хуже белорусов и турков.

И я уверен. Проблема в том, что они перестанут быть _нашими_ -- в той же Польше они, вроде, справляются.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:28

Re: Гончарук розповів, як можна збільшити зарплату для...

Теж мені проблема, просто сказати, що малася на увазі зарплата за рік і відрапортувати про виконану обіцянку ))
Giroi
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:00

  Giroi написав:Теж мені проблема, просто сказати, що малася на увазі зарплата за рік і відрапортувати про виконану обіцянку ))

Геніально! :mrgreen:
vetka
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:07

скажите, какого **а учителям платить такие зарплаты? вы считаете, что они этого заслуживают? да нихера не заслуживают. В моём городе, где чуть больше 100 школ, только 5-10 достойных, в которых хотят учить своих детей обеспеченные родители. Остальные 90% школ -это или совсем ппц или обычные школы, где учителя выучили школьную программу, но абсолютно не умеют или не хотят учить детей. И за что им платят 4000$? их справедливая зарплата 200$. Только не надо тут рассказывать, что типа вы начните столько платить и тогда учителя начнут работать хорошо. Они обязаны уметь и учить хорошо, и лишь потом требовать хорошей з/п.
jr_diava88
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:31

" питання в тому, щоб щось платити, – їх потрібно десь взяти" Це знає навіть дурень, нахрена було дурно триндіти якщо грошей нема???
taras_ruschak
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 15:09

как только хлеб будет по 40 баксов так и зп будет 4000 баксов... иначе никак...
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
lestat
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 16:48

Re: Гончарук розповів, як можна збільшити зарплату для...

"збільшити зростання економіки та підвищувати податки" - скажіть йому хтось, що для збільшення зростання економіки податки треба знижувати, а не підвищувати
l-m
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 16:59

  l-m написав:"збільшити зростання економіки та підвищувати податки" - скажіть йому хтось, що для збільшення зростання економіки податки треба знижувати, а не підвищувати

Пробовали. Но это представитель старой школы, похоже -- "чтобы корова давала больше молока -- ее нужно больше доить и меньше кормить"
_hunter
 
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