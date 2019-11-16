Гончарук розповів, як можна збільшити зарплату для...

в Польше, да и во всей новоЕвропе региональные власти строят дороги на гранты Евросоюза. Западная Европа строит за свои. Есть контроль - каждый километр буром проверяют, сколько стырили. Эти дырки временами оставляют, или ставят какую-то палку.
В Беларуси сажают. Лет 10 назад, во время постройки Минской КАД, Лукашенко на камеру у трясущегося от страха прораба спросил, какая, мол, технология. Тот: "полметровая подушка бетона, сверху 15см асфальта" - "Колупни". Колупнули - оказалось, 8см. "О-о-о", говорит Бацька, "15 минус 8 = 7. С конфискацией"
такие дела.
экскурсовод в Вене на днях говорил: "знаете, чего на красный пешеходы не бегут, даже когда машин нет? Потому что штраф 75 евро". В стране, завешанной камерами и прочими FaceID штраф неминуем и беспощаден. За второе нарушение отрежут ноги, но это в Саудовской Аравии )