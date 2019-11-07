Київська міська рада прийняла міську цільову програму розвитку транспортної інфраструктури на 2019-2023 роки з обсягом фінансування понад 83 млрд грн.
Дивися повний текст КМДА планує витратити на транспортну інфраструктуру 83 млрд грн.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 16:27
КМДА планує витратити на транспортну інфраструктуру 83...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст КМДА планує витратити на транспортну інфраструктуру 83 млрд грн.
Додано: Нед 17 лис, 2019 16:28
Вношу рацпредложение, можно как минимум на одном проекте "строительство новых трамвайных линий от ул. Старовокзальной до станции метро “Дворец спорта”" - знатно сэкономить.
В начале 2000-х годов там трамвай ходил и рельсы (по самой современной технологии - бесшумные) - были.
Потом, какой то чиновник "французско-американского происхождения", Де Билл, решил что они там не нужны и трамвай не нужен.
Трамвай убрали, практически новые рельсы выкопали.
Теперь опять решили закапывать рельсы, точнее наши с вами деньги.
Так вот! Пусть за деньги этого деятеля то полотно и восстанавливают. Может тогда другие временщики, не ж*пой думать начнут.
Додано: Нед 17 лис, 2019 21:10
Это к Саше Омельченко. Он тогда почти все трамвайные линии разобрал, и по Воровского до Львовской, и до Московской плошади
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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