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КМДА планує витратити на
транспортну інфраструктуру 83...

КМДА планує витратити на транспортну інфраструктуру 83...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 16:27

КМДА планує витратити на транспортну інфраструктуру 83...

Пропонуємо до обговорення:
Київська міська рада прийняла міську цільову програму розвитку транспортної інфраструктури на 2019-2023 роки з обсягом фінансування понад 83 млрд грн.

Дивися повний текст КМДА планує витратити на транспортну інфраструктуру 83 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 16:28

Вношу рацпредложение, можно как минимум на одном проекте "строительство новых трамвайных линий от ул. Старовокзальной до станции метро “Дворец спорта”" - знатно сэкономить.

В начале 2000-х годов там трамвай ходил и рельсы (по самой современной технологии - бесшумные) - были.
Потом, какой то чиновник "французско-американского происхождения", Де Билл, решил что они там не нужны и трамвай не нужен.
Трамвай убрали, практически новые рельсы выкопали.

Теперь опять решили закапывать рельсы, точнее наши с вами деньги.

Так вот! Пусть за деньги этого деятеля то полотно и восстанавливают. Может тогда другие временщики, не ж*пой думать начнут.
EKO
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 21:10

  EKO написав:
Так вот! Пусть за деньги этого деятеля то полотно и восстанавливают. Может тогда другие временщики, не ж*пой думать начнут.

Это к Саше Омельченко. Он тогда почти все трамвайные линии разобрал, и по Воровского до Львовской, и до Московской плошади
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:55

Как известно потратить можно ттолько то что есть, а то чего нет, потратить проблематично.
Откуда КГГА планирует взять аж 83 млрд только на транспорт, если весь бюджет киева около 20 млрд в год, судя из статьи.
С математикой проблемка выходит.
blueiceua
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