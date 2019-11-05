Райффайзен Банк Аваль внесе 5 млн грн застави за голову правління Олександра Писарука, повідомляє прес-служба фінустанови.
Дивися повний текст Райффайзен Банк Аваль внесе заставу за Писарука.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 17 лис, 2019 16:46
Райффайзен Банк Аваль внесе заставу за Писарука
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Райффайзен Банк Аваль внесе заставу за Писарука.
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], Вкладчик1234 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|