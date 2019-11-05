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Райффайзен Банк Аваль
внесе заставу за Писарука

Райффайзен Банк Аваль внесе заставу за Писарука
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 16:46

Райффайзен Банк Аваль внесе заставу за Писарука

Пропонуємо до обговорення:
Райффайзен Банк Аваль внесе 5 млн грн застави за голову правління Олександра Писарука, повідомляє прес-служба фінустанови.

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