Про це повідомив директор Департаменту соціальної політики КМДА Руслан Світлий.
Дивися повний текст Квитанція на оплату комунальних послуг зміниться (зразок).
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Додано: Нед 17 лис, 2019 17:34
Квитанція на оплату комунальних послуг зміниться (зразок)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Квитанція на оплату комунальних послуг зміниться (зразок).
Додано: Нед 17 лис, 2019 17:35
Хороший метод спонсорства коммунальных предприятий. Бабушки и дедушки, которые платят за коммунальные услуги, полностью заплатят по суммам в платежках , а наше драгоценное государство перечислит суммы их льгот и субсидий на счета предприятия. В результате получится двойная оплата(на сумму этих льгот и субсидий).
Причем эти суммы знают только в управлениях соцзащиты. Вот теперь у них работы и нервотрепки прибавится.
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