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Квитанція на оплату комунальних
послуг зміниться (зразок)

Квитанція на оплату комунальних послуг зміниться (зразок)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 17:34

Квитанція на оплату комунальних послуг зміниться (зразок)

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив директор Департаменту соціальної політики КМДА Руслан Світлий.

Дивися повний текст Квитанція на оплату комунальних послуг зміниться (зразок).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 17:35

Хороший метод спонсорства коммунальных предприятий. Бабушки и дедушки, которые платят за коммунальные услуги, полностью заплатят по суммам в платежках , а наше драгоценное государство перечислит суммы их льгот и субсидий на счета предприятия. В результате получится двойная оплата(на сумму этих льгот и субсидий).
Причем эти суммы знают только в управлениях соцзащиты. Вот теперь у них работы и нервотрепки прибавится.
oksana--61
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:25

так выплачиваться или приходить на счет и там пропасть? эта укр почта работает хуже не куда лучше банк ездить.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:30

Re: Квитанція на оплату комунальних послуг зміниться (зразок

  oksana--61 написав:Причем эти суммы знают только в управлениях соцзащиты.
ржунимагу https://subsidii.ioc.gov.ua/
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 19:32

  Мизантрóп написав:
  oksana--61 написав:Причем эти суммы знают только в управлениях соцзащиты.
ржунимагу https://subsidii.ioc.gov.ua/


Угу, а как быть со льготами 80-ти летних, которые и интернетом пользоваться не умеют, зато честно платят по счетам?
oksana--61
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