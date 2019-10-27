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Квитанція на оплату комунальних
послуг зміниться (зразок)

Квитанція на оплату комунальних послуг зміниться (зразок)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 17:34

Квитанція на оплату комунальних послуг зміниться (зразок)

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив директор Департаменту соціальної політики КМДА Руслан Світлий.

Дивися повний текст Квитанція на оплату комунальних послуг зміниться (зразок).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 17:35

Хороший метод спонсорства коммунальных предприятий. Бабушки и дедушки, которые платят за коммунальные услуги, полностью заплатят по суммам в платежках , а наше драгоценное государство перечислит суммы их льгот и субсидий на счета предприятия. В результате получится двойная оплата(на сумму этих льгот и субсидий).
Причем эти суммы знают только в управлениях соцзащиты. Вот теперь у них работы и нервотрепки прибавится.
oksana--61
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:25

так выплачиваться или приходить на счет и там пропасть? эта укр почта работает хуже не куда лучше банк ездить.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:30

Re: Квитанція на оплату комунальних послуг зміниться (зразок

  oksana--61 написав:Причем эти суммы знают только в управлениях соцзащиты.
ржунимагу https://subsidii.ioc.gov.ua/
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 19:32

  Мизантрóп написав:
  oksana--61 написав:Причем эти суммы знают только в управлениях соцзащиты.
ржунимагу https://subsidii.ioc.gov.ua/


Угу, а как быть со льготами 80-ти летних, которые и интернетом пользоваться не умеют, зато честно платят по счетам?
oksana--61
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 20:56

  Мизантрóп написав:
  oksana--61 написав:Причем эти суммы знают только в управлениях соцзащиты.
ржунимагу https://subsidii.ioc.gov.ua/

ну не моги, чего уж там. Судя по инфе с этого сайта у моей матери - субсидия аж 70 грн/мес, а то что это за неотопительный период - нужно догадываться самому, а какая за отопительный - такой инфы там нет.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 21:06

  RomanTik написав:ну не моги, чего уж там. Судя по инфе с этого сайта у моей матери - субсидия аж 70 грн/мес, а то что это за неотопительный период - нужно догадываться самому, а какая за отопительный - такой инфы там нет.

А её уже назначили? А то по почте для матери отправил документы на субсидию, а ни ответа, ни привета
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:29

shapo, я не в курсе по новым назначениям, но то что продлили - это точно. Моей матери пришло что-то около 730 грн в первой половине месяца.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:31

  RomanTik написав:shapo, я не в курсе по новым назначениям, но то что продлили - это точно. Моей матери пришло что-то около 730 грн в первой половине месяца.


Моей на летние месяцы было не положено, а что с началом отопительного сезона пока молчат как партизаны на допросе
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:09

А що робити тому пенсіонеру, у якого крім неї є ще двоє зареєстровано, а вони не живуть, і не допомогають???
tasolov9
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