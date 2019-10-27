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Квитанція на оплату комунальних послуг зміниться (зразок)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 лис, 2019 17:25
tasolov9 написав:
А що робити тому пенсіонеру, у якого крім неї є ще двоє зареєстровано, а вони не живуть, і не допомогають???
Владелец ЖП кто? -- выписать "не живущих и не помогающих" и все дела.
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