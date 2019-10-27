RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Квитанція на оплату комунальних
послуг зміниться (зразок)

Квитанція на оплату комунальних послуг зміниться (зразок)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:25

  tasolov9 написав:А що робити тому пенсіонеру, у якого крім неї є ще двоє зареєстровано, а вони не живуть, і не допомогають???

Владелец ЖП кто? -- выписать "не живущих и не помогающих" и все дела.
_hunter
 
Повідомлень: 1253
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні зміниться механізм нарахування зарплати у...
R2 » Пон 18 лис, 2019 17:07
3 74
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лис, 2019 17:29
moveton
У Мінцифри анонсували запуск двох десятків послуг до...
R2 » Нед 27 жов, 2019 22:25
1 218
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 жов, 2019 22:25
vbondaruk23
В Україні зміниться офіційний прогноз курсу долара
R2 » Сер 23 жов, 2019 11:48
3 211
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 жов, 2019 13:11
vidplatavorogam

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (780)
18.11.2019 19:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.