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Скільки готові платити
початківцям (інфографіка)

Скільки готові платити початківцям (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:22

Скільки готові платити початківцям (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Найчастіше молодим фахівцям без досвіду роботи пропонують посади менеджерів з продажу та консультантів.

Дивися повний текст Скільки готові платити початківцям (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:22

мне сказали, что "более чем 3 тыс. грн зарплату без опыта работы по сфере ты не найдешь" надеюсь что это не так, хотя меня и тройная сумма не устроит!!!
Juna
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:56

  Juna написав:мне сказали, что "более чем 3 тыс. грн зарплату без опыта работы по сфере ты не найдешь" надеюсь что это не так, хотя меня и тройная сумма не устроит!!!

Смотря какая сфера
Faceless
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