Найчастіше молодим фахівцям без досвіду роботи пропонують посади менеджерів з продажу та консультантів.
Дивися повний текст Скільки готові платити початківцям (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 17 лис, 2019 18:22
Скільки готові платити початківцям (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки готові платити початківцям (інфографіка).
Додано: Нед 17 лис, 2019 18:22
мне сказали, что "более чем 3 тыс. грн зарплату без опыта работы по сфере ты не найдешь" надеюсь что это не так, хотя меня и тройная сумма не устроит!!!
Додано: Нед 17 лис, 2019 18:56
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], oksana--61 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|