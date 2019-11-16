У жовтні підприємства українського автопрому виготовили 913 од. автотранспортних засобів, що на 13% менше, ніж у вересні.
Дивися повний текст В Україні зменшилося виробництво автомобілів.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 20:23
В Україні зменшилося виробництво автомобілів
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Дивися повний текст В Україні зменшилося виробництво автомобілів.
Додано: Нед 17 лис, 2019 20:23
как прочёл заголовок, аж дёрнуло. Думал померещилось)))
Спасибо, юмористы)))
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