Компанія Kia представила седан K5 нового покоління, який за межами Південної Кореї відомий під назвою Optima.
Дивися повний текст Kia представила нову Optima.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 22:06
Kia представила нову Optima
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Дивися повний текст Kia представила нову Optima.
Додано: Нед 17 лис, 2019 22:06
А у нас автобусы Богдан , да Иван с нанотехнологиями. Табуретки оббитые жестью.
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