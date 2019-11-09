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Kia представила нову Optima

Kia представила нову Optima
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 22:06

Kia представила нову Optima

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Kia представила седан K5 нового покоління, який за межами Південної Кореї відомий під назвою Optima.

Дивися повний текст Kia представила нову Optima.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 22:06

А у нас автобусы Богдан , да Иван с нанотехнологиями. Табуретки оббитые жестью.
Ratatui
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