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Як ІТ-компанії сплачують
податки (інфографіка)

Як ІТ-компанії сплачують податки (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 22:52

Як ІТ-компанії сплачують податки (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Українські ІТ-компанії – юридичні особи сплачують у бюджет більше коштів, ніж ФОПи.

Дивися повний текст Як ІТ-компанії сплачують податки (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 22:52

Когда хотят навешать лапши, пишут какие-то непонятные суммы в миллионах. Напиши сколько они платят в процентах от их реальной прибыли
alex7gk
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