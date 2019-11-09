Українські ІТ-компанії – юридичні особи сплачують у бюджет більше коштів, ніж ФОПи.
Дивися повний текст Як ІТ-компанії сплачують податки (інфографіка).
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Додано: Нед 17 лис, 2019 22:52
Як ІТ-компанії сплачують податки (інфографіка)
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Дивися повний текст Як ІТ-компанії сплачують податки (інфографіка).
Додано: Нед 17 лис, 2019 22:52
Когда хотят навешать лапши, пишут какие-то непонятные суммы в миллионах. Напиши сколько они платят в процентах от их реальной прибыли
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