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Експерт пояснив, скільки українці платитимуть за газ взимку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 лис, 2019 02:23
Пропонуємо до обговорення:
Цієї зими українцям не треба перейматися через стрімке подорожчання газу. Ціна зросте, але не значно.
Дивися повний текст Експерт пояснив, скільки українці платитимуть за газ взимку
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ceba
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