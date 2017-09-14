Цієї зими українцям не треба перейматися через стрімке подорожчання газу. Ціна зросте, але не значно.
Дивися повний текст Експерт пояснив, скільки українці платитимуть за газ взимку.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 02:23
Експерт пояснив, скільки українці платитимуть за газ взимку
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Дивися повний текст Експерт пояснив, скільки українці платитимуть за газ взимку.
Додано: Пон 18 лис, 2019 18:44
Может мне кто либо растолковать, как это возможно что по трубе скажем идет вода около 1000 кубов в одном направлении а потом типа остановилась и пошла в другом направлении (это спец.заказ Украины) Смешно ведь да!!! Но это один момент, а какое государство и какой банк возьмет деньги за заведома ложные операции ?
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