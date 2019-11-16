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В Україні будується понад
дві тисячі нових ЖК

В Україні будується понад дві тисячі нових ЖК
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 08:17

В Україні будується понад дві тисячі нових ЖК

Пропонуємо до обговорення:
В Україні будується понад дві тисячі житлових комплексів. Лідерами з будівництва нового житла залишаються Київ та область.

Дивися повний текст В Україні будується понад дві тисячі нових ЖК.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 08:18

Пока есть рагулье, гребущее квартиры у куиви в 25-этажных свечках без двора, почему бы и не строить.
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 08:48

summacut
а что в этом не так? ты сам хотя бы пробовал на квартиру самостоятельно заработать или тебе наследство досталось и ты себя по этому поводу кем-то считать стал?
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 09:52

  smart_analyst2017 написав:summacut
а что в этом не так? ты сам хотя бы пробовал на квартиру самостоятельно заработать или тебе наследство досталось и ты себя по этому поводу кем-то считать стал?

Заработал. Даже на две. По наследству, слава богу, пока ничего не получал. Сейчас живу в доме на 60 квартир и придомовой территоией по кадастровой карте чуть более 40 соток. В башке не укладывается как можно купить квартиру в свечке практически без двора, где припарковать машину даже в середине дня, не говоря уже оставить на ночь, по вероятности как мульён в лотозабаве поднять.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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