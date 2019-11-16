В Україні будується понад дві тисячі житлових комплексів. Лідерами з будівництва нового житла залишаються Київ та область.
Дивися повний текст В Україні будується понад дві тисячі нових ЖК.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 08:17
В Україні будується понад дві тисячі нових ЖК
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні будується понад дві тисячі нових ЖК.
Додано: Пон 18 лис, 2019 08:48
summacut
а что в этом не так? ты сам хотя бы пробовал на квартиру самостоятельно заработать или тебе наследство досталось и ты себя по этому поводу кем-то считать стал?
Додано: Пон 18 лис, 2019 09:52
Заработал. Даже на две. По наследству, слава богу, пока ничего не получал. Сейчас живу в доме на 60 квартир и придомовой территоией по кадастровой карте чуть более 40 соток. В башке не укладывается как можно купить квартиру в свечке практически без двора, где припарковать машину даже в середине дня, не говоря уже оставить на ночь, по вероятности как мульён в лотозабаве поднять.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Пон 18 лис, 2019 10:50
Я тоже не понимаю как можно разрешать строительство жк-муравейников, куда не возможно даже нормально подъехать, потому что дома построены в 5 рядов а дорога к ним одна да и тов ширину 2 х авто максимум.
По стравнению с такими "новостроями" дворы хрущевок скоро будут выглядить просто шикарно.
Додано: Пон 18 лис, 2019 11:26
Он написал о непригодности такого жилья для нормального проживания. Такие дома строят исключительно с целью максимизации прибыли, жить же в них будет чрезвычайно сложно.
Додано: Пон 18 лис, 2019 11:38
Вся надежда на ЗеКоманду и нового мера, это нужно остановить. Жить становится невозможно в Киеве.
Улици не выдерживают такого количества транспорта, при этом каждый свободный кусочек застраивают свечками.
Нарушают плотность застройки по ДБН.
Додано: Пон 18 лис, 2019 11:43
Это около 1000. А остальная 1000 где? В Жашкове и Прилуках?
Додано: Пон 18 лис, 2019 11:57
summacut
Дом на 60 квартир и 40 соток придомовой в Киеве - это клубный дом формата "премиум". Стоимость 1 м.кв. в таких домах в Киеве начинается от 3к$ и до 6к$ - т.е. нормальная однушка в 45 м.кв. будет стоить 135к$ - 270к$ + ежемесячные расходы выше.
Такие суммы сейчас по карману очень немногим людям.
Но жилье не должно быть прерогативой исключительно богатых людей - люди со средним достатком тоже должны иметь возможность его покупать хотя бы за 5 лет накоплений.
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