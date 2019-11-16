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В Україні будується понад
дві тисячі нових ЖК

В Україні будується понад дві тисячі нових ЖК
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  #12>
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 08:17

В Україні будується понад дві тисячі нових ЖК

Пропонуємо до обговорення:
В Україні будується понад дві тисячі житлових комплексів. Лідерами з будівництва нового житла залишаються Київ та область.

Дивися повний текст В Україні будується понад дві тисячі нових ЖК.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 08:48

summacut
а что в этом не так? ты сам хотя бы пробовал на квартиру самостоятельно заработать или тебе наследство досталось и ты себя по этому поводу кем-то считать стал?
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 09:52

  smart_analyst2017 написав:summacut
а что в этом не так? ты сам хотя бы пробовал на квартиру самостоятельно заработать или тебе наследство досталось и ты себя по этому поводу кем-то считать стал?

Заработал. Даже на две. По наследству, слава богу, пока ничего не получал. Сейчас живу в доме на 60 квартир и придомовой территоией по кадастровой карте чуть более 40 соток. В башке не укладывается как можно купить квартиру в свечке практически без двора, где припарковать машину даже в середине дня, не говоря уже оставить на ночь, по вероятности как мульён в лотозабаве поднять.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 10:50

Я тоже не понимаю как можно разрешать строительство жк-муравейников, куда не возможно даже нормально подъехать, потому что дома построены в 5 рядов а дорога к ним одна да и тов ширину 2 х авто максимум.
По стравнению с такими "новостроями" дворы хрущевок скоро будут выглядить просто шикарно.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:26

  smart_analyst2017 написав:summacut
а что в этом не так? ты сам хотя бы пробовал на квартиру самостоятельно заработать или тебе наследство досталось и ты себя по этому поводу кем-то считать стал?

Он написал о непригодности такого жилья для нормального проживания. Такие дома строят исключительно с целью максимизации прибыли, жить же в них будет чрезвычайно сложно.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:38

Вся надежда на ЗеКоманду и нового мера, это нужно остановить. Жить становится невозможно в Киеве.
Улици не выдерживают такого количества транспорта, при этом каждый свободный кусочек застраивают свечками.
Нарушают плотность застройки по ДБН.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:43

За її даними, наразі в Україні будується понад 2000 житлових комплексів. Лідерами за кількістю ЖК є:

Київ та Київська область – близько 330 об’єктів будівництва;
Львів – майже 290;
Харків – 121;
Івано-Франківськ – 105;
Хмельницький – 101;
Дніпро – 86.


Это около 1000. А остальная 1000 где? В Жашкове и Прилуках?
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:57

summacut
Дом на 60 квартир и 40 соток придомовой в Киеве - это клубный дом формата "премиум". Стоимость 1 м.кв. в таких домах в Киеве начинается от 3к$ и до 6к$ - т.е. нормальная однушка в 45 м.кв. будет стоить 135к$ - 270к$ + ежемесячные расходы выше.
Такие суммы сейчас по карману очень немногим людям.
Но жилье не должно быть прерогативой исключительно богатых людей - люди со средним достатком тоже должны иметь возможность его покупать хотя бы за 5 лет накоплений.
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:04

  LOKY написав:
  smart_analyst2017 написав:summacut
а что в этом не так? ты сам хотя бы пробовал на квартиру самостоятельно заработать или тебе наследство досталось и ты себя по этому поводу кем-то считать стал?

Он написал о непригодности такого жилья для нормального проживания. Такие дома строят исключительно с целью максимизации прибыли, жить же в них будет чрезвычайно сложно.

Не имею авто. Мне разве что пришлось бы в высотке долго ждать лифтов :D
Другого удручающего не вижу.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:08

Re: В Україні будується понад дві тисячі нових ЖК

  smart_analyst2017 написав:Дом на 60 квартир ... это клубный дом

поржав )) клубний будинок це 10-20 квартир від сили
kozlodoev
 
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