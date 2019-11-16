|
|
В Україні будується понад дві тисячі нових ЖК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 лис, 2019 14:11
Gastarbaiter, остальные - это одесса, видимо. Там стройка покруче киева. Там много моряков с зарплатами 3000-10000$ и после каждого рейса себе квартирку/машину покупают
-
jr_diava88
-
-
- Повідомлень: 74
- З нами з: 04.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|109
|
|
|8
|571
|
|
|1
|76
|
Нед 17 лис, 2019 09:45
yama