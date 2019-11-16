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В Україні будується понад
дві тисячі нових ЖК

В Україні будується понад дві тисячі нових ЖК
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:11

Gastarbaiter, остальные - это одесса, видимо. Там стройка покруче киева. Там много моряков с зарплатами 3000-10000$ и после каждого рейса себе квартирку/машину покупают
jr_diava88
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