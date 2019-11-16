В Україні будується понад дві тисячі нових ЖК

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Rainbow написав:Вся надежда на ЗеКоманду и нового мера, это нужно остановить. Жить становится невозможно в Киеве. Улици не выдерживают такого количества транспорта, при этом каждый свободный кусочек застраивают свечками. Нарушают плотность застройки по ДБН.
Пока будет спрос, будут строить. Не можете жить в Киеве - переезжайте в другой город. Ради вашего удобства, к сожалению, не перестанут ур.одовать город...
vetka По отдельным ЖК статистики не приведу, но по киеву, например, в общем _ "введено почти 20 тыс. квартир, не реализованных осталось 5 тыс." за год. с 2011 года " 74 тыс. квартир, готовых к эксплуатации, но не купленных." https://nv.ua/biz/consmarket/stalo-izve ... 12904.html
blueiceua написав:Vetka Так в том-то и дело что квартиры строятся кое-как но продается половина или меньше - спроса нет получается.
С чего вы взяли, что не продаются? Я живу возле ЖК Варшавский, ЖК Пятый квартал, ЖК Кристер град, не вижу что-то я там отсутствие спроса...
Со многих областей люди теперь переезжают ближе к столице, первой причиной чего есть ухудшение жизни по регионам. Сначала в областные центры с сел и маленьких городков, потом дальше. Посему покупать будут и строить будут, если не станет пропорционально расти благосостояние и уровень жизни по регионам.