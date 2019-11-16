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В Україні будується понад
дві тисячі нових ЖК

В Україні будується понад дві тисячі нових ЖК
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:11

Gastarbaiter, остальные - это одесса, видимо. Там стройка покруче киева. Там много моряков с зарплатами 3000-10000$ и после каждого рейса себе квартирку/машину покупают
jr_diava88
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:29

  Rainbow написав:Вся надежда на ЗеКоманду и нового мера, это нужно остановить. Жить становится невозможно в Киеве.
Улици не выдерживают такого количества транспорта, при этом каждый свободный кусочек застраивают свечками.
Нарушают плотность застройки по ДБН.

Пока будет спрос, будут строить. Не можете жить в Киеве - переезжайте в другой город. Ради вашего удобства, к сожалению, не перестанут ур.одовать город...
vetka
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:47

Vetka
Так в том-то и дело что квартиры строятся кое-как но продается половина или меньше - спроса нет получается.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:55

  blueiceua написав:Vetka
Так в том-то и дело что квартиры строятся кое-как но продается половина или меньше - спроса нет получается.

С чего вы взяли, что не продаются? Я живу возле ЖК Варшавский, ЖК Пятый квартал, ЖК Кристер град, не вижу что-то я там отсутствие спроса...
vetka
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 15:10

vetka
По отдельным ЖК статистики не приведу, но по киеву, например, в общем _ "введено почти 20 тыс. квартир, не реализованных осталось 5 тыс." за год.
с 2011 года " 74 тыс. квартир, готовых к эксплуатации, но не купленных."
https://nv.ua/biz/consmarket/stalo-izve ... 12904.html
blueiceua
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 15:24

  vetka написав:
  blueiceua написав:Vetka
Так в том-то и дело что квартиры строятся кое-как но продается половина или меньше - спроса нет получается.

С чего вы взяли, что не продаются? Я живу возле ЖК Варшавский, ЖК Пятый квартал, ЖК Кристер град, не вижу что-то я там отсутствие спроса...

Со многих областей люди теперь переезжают ближе к столице, первой причиной чего есть ухудшение жизни по регионам. Сначала в областные центры с сел и маленьких городков, потом дальше. Посему покупать будут и строить будут, если не станет пропорционально расти благосостояние и уровень жизни по регионам.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:31

  vetka написав:
  Rainbow написав:Вся надежда на ЗеКоманду и нового мера, это нужно остановить. Жить становится невозможно в Киеве.
Улици не выдерживают такого количества транспорта, при этом каждый свободный кусочек застраивают свечками.
Нарушают плотность застройки по ДБН.

Пока будет спрос, будут строить. Не можете жить в Киеве - переезжайте в другой город. Ради вашего удобства, к сожалению, не перестанут ур.одовать город...

Почему я должен закрывать глаза и переезжать из своего родного города если его ур**?
Может нужно дать по рукам тем, кто потерял здравый смысл и не видит ничего кроме денег?!
Rainbow
 
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