|
|
Валютні депозити українців зростають найвищими темпами...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 лис, 2019 09:13
Пропонуємо до обговорення:
Незмінною залишається вартість 12-місячних депозитів населення в доларах США - 3,2%
Дивися повний текст Валютні депозити українців зростають найвищими темпами за 5 років
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91902
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 18 лис, 2019 09:14
отже краш на носі.
-
igorbuda52
-
-
- Повідомлень: 105
- З нами з: 14.03.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|96
|4005
|
|
|16
|903
|
П'ят 15 лис, 2019 16:37
4vetal
|
|2
|172
|