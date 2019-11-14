Незмінною залишається вартість 12-місячних депозитів населення в доларах США - 3,2%
Дивися повний текст Валютні депозити українців зростають найвищими темпами за 5 років.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 09:13
Валютні депозити українців зростають найвищими темпами...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Валютні депозити українців зростають найвищими темпами за 5 років.
Додано: Пон 18 лис, 2019 10:50
Виборці Пороха не вірять у успіх клоуна.
А виборці клоуна не мають грошей щоб на статистику вплинути (або не тримають гроші у банках).
Додано: Пон 18 лис, 2019 14:00
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