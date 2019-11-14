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Валютні депозити українців
зростають найвищими темпами...

Валютні депозити українців зростають найвищими темпами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 09:13

Валютні депозити українців зростають найвищими темпами...

Пропонуємо до обговорення:
Незмінною залишається вартість 12-місячних депозитів населення в доларах США - 3,2%

Дивися повний текст Валютні депозити українців зростають найвищими темпами за 5 років.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 09:14

отже краш на носі.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 10:50

Виборці Пороха не вірять у успіх клоуна.
А виборці клоуна не мають грошей щоб на статистику вплинути (або не тримають гроші у банках).
mju
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:11

Шерсть росте, значить скоро стрижка.
vstasiuk
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:00

  vstasiuk написав:Шерсть росте, значить скоро стрижка.

Это мне напоминает прикол от тимошенчихи в 2008-м. Сначала валюту понизили, скупили, а потом на мировой кризис все списали.
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