RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Валютні депозити українців
зростають найвищими темпами...

Валютні депозити українців зростають найвищими темпами...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 09:13

Валютні депозити українців зростають найвищими темпами...

Пропонуємо до обговорення:
Незмінною залишається вартість 12-місячних депозитів населення в доларах США - 3,2%

Дивися повний текст Валютні депозити українців зростають найвищими темпами за 5 років.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91922
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 09:14

отже краш на носі.
igorbuda52
Аватар користувача
 
Повідомлень: 107
З нами з: 14.03.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 10:50

Виборці Пороха не вірять у успіх клоуна.
А виборці клоуна не мають грошей щоб на статистику вплинути (або не тримають гроші у банках).
mju
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2096
З нами з: 21.02.09
Подякував: 210 раз.
Подякували: 490 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:11

Шерсть росте, значить скоро стрижка.
vstasiuk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 08.02.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:00

  vstasiuk написав:Шерсть росте, значить скоро стрижка.

Это мне напоминает прикол от тимошенчихи в 2008-м. Сначала валюту понизили, скупили, а потом на мировой кризис все списали.
p_a_l
 
Повідомлень: 2403
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 461 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 08:33

Re: Валютні депозити українців зростають найвищими темпами..

Те кто копипастит эти новости хоть иногда читают текст? В тексте ни слова о росте валютных депозитов...
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3167
З нами з: 19.09.10
Подякував: 548 раз.
Подякували: 654 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 09:12

  BIGor написав:Те кто копипастит эти новости хоть иногда читают текст? В тексте ни слова о росте валютных депозитов...

второе предложение взято из https://bank.gov.ua/news/all/banki-prod ... go-sektoru
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3163
З нами з: 03.12.14
Подякував: 377 раз.
Подякували: 438 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 09:25

Re: Валютні депозити українців зростають найвищими темпами..

Мені ось це найцікавіше - Рентабельність капіталу сектору становить 38%
Puente
 
Повідомлень: 2081
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депутати пропонують звільнити українців від податків з... 1, 2, 3
R2 » Пон 18 лис, 2019 13:11
25 2091
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лис, 2019 09:56
chipmunk
Опалення підключили в 92% будинків українців 1 ... 9, 10, 11
R2 » П'ят 08 лис, 2019 16:11
104 4481
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лис, 2019 20:43
detroytred
Більшість українців підтримують запровадження касових... 1, 2
R2 » Чет 14 лис, 2019 12:21
16 946
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лис, 2019 16:37
4vetal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.