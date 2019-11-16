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Гончарук і Маркарова поговорили
з місією МВФ про нову...

Гончарук і Маркарова поговорили з місією МВФ про нову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 10:24

Гончарук і Маркарова поговорили з місією МВФ про нову...

Пропонуємо до обговорення:
Прем’єр Олексій Гончарук та міністр фінансів Оксана Маркарова обговорили з місією Міжнародного валютного фонду в Україні умови відкриття нової 3-річної програми розширеного фінансування.

Дивися повний текст Гончарук і Маркарова поговорили з місією МВФ про нову програму.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 10:25

Таким образом все мысли Премьер министра и ответственного за экономику состредоточены на мысли одолжить под проценты и интересы мвф а не тех людей которые их избирали. развивать украинскую промышленность, бизнес и экономику в целом никто из них не собирается.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 10:31

очень содержательный разговор )))
когда бабки будут, а ? )))
Alex2007
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