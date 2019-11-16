|
|
|
Гончарук і Маркарова поговорили з місією МВФ про нову...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 лис, 2019 10:24
Пропонуємо до обговорення:
Прем’єр Олексій Гончарук та міністр фінансів Оксана Маркарова обговорили з місією Міжнародного валютного фонду в Україні умови відкриття нової 3-річної програми розширеного фінансування.
Дивися повний текст Гончарук і Маркарова поговорили з місією МВФ про нову програму
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91905
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 18 лис, 2019 10:25
Таким образом все мысли Премьер министра и ответственного за экономику состредоточены на мысли одолжить под проценты и интересы мвф а не тех людей которые их избирали. развивать украинскую промышленность, бизнес и экономику в целом никто из них не собирается.
-
blueiceua
-
-
- Повідомлень: 720
- З нами з: 09.04.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 лис, 2019 10:31
очень содержательный разговор )))
когда бабки будут, а ? )))
-
Alex2007
-
-
- Повідомлень: 1809
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 837 раз.
- Подякували: 697 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|410
|
|
|1
|99
|
|
|16
|1019
|
|