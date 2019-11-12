|
|
Купівля валюти Нацбанком перевищила її продаж майже в 11...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 лис, 2019 11:06
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України минулого тижня - з 11 по 15 листопада - купив на міжбанківському валютному ринку України 191,8 млн дол., Що майже в 2 рази менше показника тижнем раніше.
Дивися повний текст Купівля валюти Нацбанком перевищила її продаж майже в 11 разів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91905
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 18 лис, 2019 11:06
Нацбанк валюту не продает он просто перечисляет ее мвф и прочим типа кредиторам украины с процентами по кредитам.
-
blueiceua
-
-
- Повідомлень: 720
- З нами з: 09.04.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор