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Купівля валюти Нацбанком
перевищила її продаж майже в 11...

Купівля валюти Нацбанком перевищила її продаж майже в 11...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:06

Купівля валюти Нацбанком перевищила її продаж майже в 11...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України минулого тижня - з 11 по 15 листопада - купив на міжбанківському валютному ринку України 191,8 млн дол., Що майже в 2 рази менше показника тижнем раніше.

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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:06

Нацбанк валюту не продает он просто перечисляет ее мвф и прочим типа кредиторам украины с процентами по кредитам.
blueiceua
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