Кредити на покупку землі під 3-5% будуть доступні для тих, хто буде працювати на землі.
Дивися повний текст Кому даватимуть кредити на купівлю землі під 3-5% річних.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 12:17
Кому даватимуть кредити на купівлю землі під 3-5% річних
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кому даватимуть кредити на купівлю землі під 3-5% річних.
Додано: Пон 18 лис, 2019 12:17
ви не можете розібратися з великими мережами на ФОПах, а вже лізете до землі. А в бюджет ви це заклали? покажіть рядок де це прописано.
кого ви вибрали!?..
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