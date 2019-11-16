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Кому даватимуть кредити на
купівлю землі під 3-5% річних

Кому даватимуть кредити на купівлю землі під 3-5% річних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:17

Кому даватимуть кредити на купівлю землі під 3-5% річних

Пропонуємо до обговорення:
Кредити на покупку землі під 3-5% будуть доступні для тих, хто буде працювати на землі.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:17

ви не можете розібратися з великими мережами на ФОПах, а вже лізете до землі. А в бюджет ви це заклали? покажіть рядок де це прописано.
кого ви вибрали!?..
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:53

Опять льготы, опять коррупция...
Конрад Карлович
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