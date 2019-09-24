RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Хорватія назвала терміни
переходу на євро

Хорватія назвала терміни переходу на євро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:39

Хорватія назвала терміни переходу на євро

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович заявив, що стратегічна мета країни - виконати необхідні критерії і запровадити євро до кінця наступного терміну уряду.

Дивися повний текст Хорватія назвала терміни переходу на євро.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91909
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:39

не тішив би ся. з такими стратигами як макаронники, мікрон чи тореро , євро швидше мінус. забув греків з кіпром.
igorbuda52
Аватар користувача
 
Повідомлень: 107
З нами з: 14.03.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
РФ назвала умову для продовження транзиту газу
R2 » Вів 05 лис, 2019 21:37
4 265
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лис, 2019 19:17
stravapol
Новий пенсійний вік в Україні: експерт назвала наслідки 1, 2, 3
R2 » Вів 24 вер, 2019 07:44
24 2349
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 жов, 2019 20:36
Ratatui
Гонтарева назвала ПриватБанк при Коломойському...
R2 » Вів 22 жов, 2019 08:39
1 117
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 жов, 2019 08:40
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.