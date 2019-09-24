Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович заявив, що стратегічна мета країни - виконати необхідні критерії і запровадити євро до кінця наступного терміну уряду.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 12:39
Хорватія назвала терміни переходу на євро
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Дивися повний текст Хорватія назвала терміни переходу на євро.
Додано: Пон 18 лис, 2019 12:39
не тішив би ся. з такими стратигами як макаронники, мікрон чи тореро , євро швидше мінус. забув греків з кіпром.
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