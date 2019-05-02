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У німецькому місті запровадили абонплату за користування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 лис, 2019 12:43
Пропонуємо до обговорення:
Вперше в Німеччині за фіксовану щомісячну плату жителі міста Аугсбург отримають доступ до автобусів, поїздів, прокатним велосипедів і автомобілів в межах міста.
Дивися повний текст У німецькому місті запровадили абонплату за користування громадським транспортом
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Додано: Пон 18 лис, 2019 12:44
в нас не пройде.
ну як вимахнешся позиченим ровером.
а так сів на трактороподібний джип, газнув, відро бензину вилетіло в атмосферу, пішоходи подавилися, а ти хазяїн їхнього життя.
або жертва своїх дрібних інстинктів первісного дикуна.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 15:08
Т.е. просто добавили каршеринг и велики в список городского транспорта, доступного по месячному проездному.
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