RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кредит у спадок: хто
повинен сплачувати

Кредит у спадок: хто повинен сплачувати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:48

Кредит у спадок: хто повинен сплачувати

Пропонуємо до обговорення:
Прес-центр судової влади України розповів, як бути, коли спадкодавець залишив майно, що досі знаходиться у кредиті.

Дивися повний текст Кредит у спадок: хто повинен сплачувати.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91912
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kozlodoev, MSN [Bot] і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Підібрати кредит за допомогою Finance.ua можна і в...
R2 » Сер 09 жов, 2019 00:59
1 129
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 жов, 2019 00:59
olchet253
Як роботодавець повинен виплатити зарплатню у разі...
R2 » Чет 29 сер, 2019 10:07
2 363
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 вер, 2019 20:46
magilevski
Україна домовляється з МВФ про новий кредит до $5 млрд –...
R2 » Пон 16 вер, 2019 10:25
2 189
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2019 13:14
aklex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78718)
18.11.2019 14:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.