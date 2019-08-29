Прес-центр судової влади України розповів, як бути, коли спадкодавець залишив майно, що досі знаходиться у кредиті.
Дивися повний текст Кредит у спадок: хто повинен сплачувати.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 12:48
Кредит у спадок: хто повинен сплачувати
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Дивися повний текст Кредит у спадок: хто повинен сплачувати.
Додано: Пон 18 лис, 2019 16:25
При оформлении кредита, заемщика обязывают страховать свою жизнь. Если заемщик умер, то страховая должна выплатить банку немалую сумму. Или нет?
Додано: Пон 18 лис, 2019 16:43
Додано: Пон 18 лис, 2019 21:10
Конченые законы (((
Если отец- алкаш, набрался кредитов, то почему сын , который не живет с ним уже 15 лет ( по причине развода родителей) должен за него платить ??
Додано: Пон 18 лис, 2019 22:29
Тогда зачем нужна страховка? За которую люди платят сумасшедшие деньги....
Додано: Вів 19 лис, 2019 07:58
В договоре со страховой может быть указано, кто получает страховку в случае смерти застрахованного лица
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