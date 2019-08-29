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Кредит у спадок: хто
повинен сплачувати

Кредит у спадок: хто повинен сплачувати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:48

Кредит у спадок: хто повинен сплачувати

Пропонуємо до обговорення:
Прес-центр судової влади України розповів, як бути, коли спадкодавець залишив майно, що досі знаходиться у кредиті.

Дивися повний текст Кредит у спадок: хто повинен сплачувати.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 16:25

При оформлении кредита, заемщика обязывают страховать свою жизнь. Если заемщик умер, то страховая должна выплатить банку немалую сумму. Или нет?
fler
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 16:43

  fler написав:При оформлении кредита, заемщика обязывают страховать свою жизнь. Если заемщик умер, то страховая должна выплатить банку немалую сумму. Или нет?

Нет -- выплата так же идет наследнику.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 21:10

Конченые законы (((
Если отец- алкаш, набрался кредитов, то почему сын , который не живет с ним уже 15 лет ( по причине развода родителей) должен за него платить ??
2904sveta
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 22:29

Тогда зачем нужна страховка? За которую люди платят сумасшедшие деньги....
cupota888
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 04:44

Нужно читать кредитный договор. Там условия могут сильно разниться.
mironcovvasiliy
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 07:58

  _hunter написав:
  fler написав:При оформлении кредита, заемщика обязывают страховать свою жизнь. Если заемщик умер, то страховая должна выплатить банку немалую сумму. Или нет?

Нет -- выплата так же идет наследнику.


В договоре со страховой может быть указано, кто получает страховку в случае смерти застрахованного лица
PasserBy
 
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