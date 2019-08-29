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Кредит у спадок: хто
повинен сплачувати

Кредит у спадок: хто повинен сплачувати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:48

Кредит у спадок: хто повинен сплачувати

Пропонуємо до обговорення:
Прес-центр судової влади України розповів, як бути, коли спадкодавець залишив майно, що досі знаходиться у кредиті.

Дивися повний текст Кредит у спадок: хто повинен сплачувати.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 16:25

При оформлении кредита, заемщика обязывают страховать свою жизнь. Если заемщик умер, то страховая должна выплатить банку немалую сумму. Или нет?
fler
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 16:43

  fler написав:При оформлении кредита, заемщика обязывают страховать свою жизнь. Если заемщик умер, то страховая должна выплатить банку немалую сумму. Или нет?

Нет -- выплата так же идет наследнику.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 21:10

Конченые законы (((
Если отец- алкаш, набрался кредитов, то почему сын , который не живет с ним уже 15 лет ( по причине развода родителей) должен за него платить ??
2904sveta
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 22:29

Тогда зачем нужна страховка? За которую люди платят сумасшедшие деньги....
cupota888
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 04:44

Нужно читать кредитный договор. Там условия могут сильно разниться.
mironcovvasiliy
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 07:58

  _hunter написав:
  fler написав:При оформлении кредита, заемщика обязывают страховать свою жизнь. Если заемщик умер, то страховая должна выплатить банку немалую сумму. Или нет?

Нет -- выплата так же идет наследнику.


В договоре со страховой может быть указано, кто получает страховку в случае смерти застрахованного лица
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 09:27

Насколько я понял - это если наследуемый объект в залоге у банка.
А если кредит беззалоговый, то наследник спокойно получает наследство, а банк остаётся с безнадёжным кредитом
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:17

А вот что говорит Закон:
ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
...
Стаття 1281. Пред'явлення кредитором спадкодавця вимог до спадкоємців

1. Спадкоємці зобов'язані повідомити кредитора спадкодавця про відкриття спадщини, якщо їм відомо про його борги, та/або якщо вони спадкують майно, обтяжене правами третіх осіб.

{Частина перша статті 1281 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2478-VIII від 03.07.2018}

2. Кредиторові спадкодавця належить пред’явити свої вимоги до спадкоємця, який прийняв спадщину, не пізніше шести місяців з дня одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину на все або частину спадкового майна незалежно від настання строку вимоги.

{Частина друга статті 1281 в редакції Закону № 2478-VIII від 03.07.2018}

3. Якщо кредитор спадкодавця не знав і не міг знати про прийняття спадщини або про одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину, він має право пред’явити свої вимоги до спадкоємця, який прийняв спадщину, протягом шести місяців з дня, коли він дізнався про прийняття спадщини або про одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину.

{Частина третя статті 1281 в редакції Закону № 2478-VIII від 03.07.2018}

4. Кредитор спадкодавця, який не пред'явив вимоги до спадкоємців, що прийняли спадщину, у строки, встановлені частинами другою і третьою цієї статті, позбавляється права вимоги.

Стаття 1282. Обов'язок спадкоємців задовольнити вимоги кредитора

1. Спадкоємці зобов'язані задовольнити вимоги кредитора повністю, але в межах вартості майна, одержаного у спадщину. Кожен із спадкоємців зобов'язаний задовольнити вимоги кредитора особисто, у розмірі, який відповідає його частці у спадщині.

2. Вимоги кредитора спадкоємці зобов'язані задовольнити шляхом одноразового платежу, якщо домовленістю між спадкоємцями та кредитором інше не встановлено.

У разі відмови від одноразового платежу суд за позовом кредитора звертає стягнення на майно, яке було передане спадкоємцям у натурі.

{Абзац другий частини другої статті 1282 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2478-VIII від 03.07.2018}

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n5984

И из Инета
не наследуются кредиты полученные под личные обязательства... Они выдавались под личные обязательства, они ничем не обеспечены, они потому то и страхуются на случай смерти, чтобы всё погасить страховкой могла страховая компания в случае наступления страхового случая, то есть смерти... Можно сказать, что они обеспечены страховкой... Они потому-то и выдаются под высокий процент, так как они рискованные для банков и их вернуть невозможно... Они потому то и выдаются небольшими суммами, для минимилизации риска и сокращения потерь банком... Так как банк в таком случае ничего практически не теряет для себя, разве пару копеек... К чему вот эти все статьи не понимаю, и какая цель их размещения неужели никто не задумывается и не понимает... Кредит наследуется только в том случае если он неразрывно связан с предметом наследования...

https://forum.antiraid.com.ua/topic/996 ... cheloveka/

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- от "DneproLex. Адвокаты в Днепре / Каменском"
http://www.dneprolex.com/index.php/pita ... nasledstva
- от "Юридическая самооборона"
https://ursambo.com/zashhita-prav-semi/ ... dstvu.html
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