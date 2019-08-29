Кредит у спадок: хто повинен сплачувати

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ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ... Стаття 1281. Пред'явлення кредитором спадкодавця вимог до спадкоємців
1. Спадкоємці зобов'язані повідомити кредитора спадкодавця про відкриття спадщини, якщо їм відомо про його борги, та/або якщо вони спадкують майно, обтяжене правами третіх осіб.
{Частина перша статті 1281 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2478-VIII від 03.07.2018}
2. Кредиторові спадкодавця належить пред’явити свої вимоги до спадкоємця, який прийняв спадщину, не пізніше шести місяців з дня одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину на все або частину спадкового майна незалежно від настання строку вимоги.
{Частина друга статті 1281 в редакції Закону № 2478-VIII від 03.07.2018}
3. Якщо кредитор спадкодавця не знав і не міг знати про прийняття спадщини або про одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину, він має право пред’явити свої вимоги до спадкоємця, який прийняв спадщину, протягом шести місяців з дня, коли він дізнався про прийняття спадщини або про одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину.
{Частина третя статті 1281 в редакції Закону № 2478-VIII від 03.07.2018}
4. Кредитор спадкодавця, який не пред'явив вимоги до спадкоємців, що прийняли спадщину, у строки, встановлені частинами другою і третьою цієї статті, позбавляється права вимоги.
Стаття 1282. Обов'язок спадкоємців задовольнити вимоги кредитора
1. Спадкоємці зобов'язані задовольнити вимоги кредитора повністю, але в межах вартості майна, одержаного у спадщину. Кожен із спадкоємців зобов'язаний задовольнити вимоги кредитора особисто, у розмірі, який відповідає його частці у спадщині.
2. Вимоги кредитора спадкоємці зобов'язані задовольнити шляхом одноразового платежу, якщо домовленістю між спадкоємцями та кредитором інше не встановлено.
У разі відмови від одноразового платежу суд за позовом кредитора звертає стягнення на майно, яке було передане спадкоємцям у натурі.
{Абзац другий частини другої статті 1282 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2478-VIII від 03.07.2018}
не наследуются кредиты полученные под личные обязательства... Они выдавались под личные обязательства, они ничем не обеспечены, они потому то и страхуются на случай смерти, чтобы всё погасить страховкой могла страховая компания в случае наступления страхового случая, то есть смерти... Можно сказать, что они обеспечены страховкой... Они потому-то и выдаются под высокий процент, так как они рискованные для банков и их вернуть невозможно... Они потому то и выдаются небольшими суммами, для минимилизации риска и сокращения потерь банком... Так как банк в таком случае ничего практически не теряет для себя, разве пару копеек... К чему вот эти все статьи не понимаю, и какая цель их размещения неужели никто не задумывается и не понимает... Кредит наследуется только в том случае если он неразрывно связан с предметом наследования...