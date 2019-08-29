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Кредит у спадок: хто
повинен сплачувати

Кредит у спадок: хто повинен сплачувати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 17:49

А почему тогда ненаследуют пенсии и другие "доходы" усопшего
mr_freeze2014
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