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Кредит у спадок: хто повинен сплачувати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 лис, 2019 17:49
А почему тогда ненаследуют пенсии и другие "доходы" усопшего
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mr_freeze2014
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