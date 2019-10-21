На Youtube-каналі VSK-dp напередодні було розміщено два відеосюжету, де можна бачити новий поїзд в русі.
Дивися повний текст З'явилося відео з випробувань нового українського поїзда.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 13:32
З'явилося відео з випробувань нового українського поїзда
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Дивися повний текст З'явилося відео з випробувань нового українського поїзда.
Додано: Пон 18 лис, 2019 13:32
Так от он какой гиперлуп. Ну фсьо у мацкалей истерика. Как тебе такое Гылонэ Маску!
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