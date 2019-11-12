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В МЭРТ назвали об'єкти, які
не можна приватизовувати

В МЭРТ назвали об'єкти, які не можна приватизовувати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:39

В МЭРТ назвали об'єкти, які не можна приватизовувати

Пропонуємо до обговорення:
Перелік майна до приватизації буде складатися за чіткими критеріями, певна частина підприємств залишиться у держвласності.

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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:39

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