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У Мінцифри розповіли, коли в Україні з'явиться 5G
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 лис, 2019 16:14
Пропонуємо до обговорення:
Реальне використання в Україні технології 5G може з'явитися через три роки.
Дивися повний текст У Мінцифри розповіли, коли в Україні з'явиться 5G
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