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У Мінцифри розповіли, коли
в Україні з'явиться 5G

У Мінцифри розповіли, коли в Україні з'явиться 5G
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 16:14

У Мінцифри розповіли, коли в Україні з'явиться 5G

Пропонуємо до обговорення:
Реальне використання в Україні технології 5G може з'явитися через три роки.

Дивися повний текст У Мінцифри розповіли, коли в Україні з'явиться 5G.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 20:30

А какова собственно взаимосвязь между --- 5G може з’явитися через три роки. --- и -> мета уряду на п’ять років — охоплення 80% домогосподарств фіксованим широкосмуговим інтернетом.....,????? 5G эта штука нахрен никому не нужная как например "Зеленый тариф".. за это 5ГЫ.. придется платить нам из своего кармана.. ибо заплатить за лицензии + сами БС модернизировать. Все эти растраты операторы повесят на нас через тарифы. Покрытие у БС 5ГЫ мизерное.. мест где оно нужно почти нет (вокзал, стадион во время матча) разве что..а вот потенциал сетей 4G далеко не раскрыт...
Джон
 
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