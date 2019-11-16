Реальне використання в Україні технології 5G може з'явитися через три роки.
Дивися повний текст У Мінцифри розповіли, коли в Україні з'явиться 5G.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 16:14
У Мінцифри розповіли, коли в Україні з'явиться 5G
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінцифри розповіли, коли в Україні з'явиться 5G.
Додано: Пон 18 лис, 2019 20:30
А какова собственно взаимосвязь между --- 5G може з’явитися через три роки. --- и -> мета уряду на п’ять років — охоплення 80% домогосподарств фіксованим широкосмуговим інтернетом.....,????? 5G эта штука нахрен никому не нужная как например "Зеленый тариф".. за это 5ГЫ.. придется платить нам из своего кармана.. ибо заплатить за лицензии + сами БС модернизировать. Все эти растраты операторы повесят на нас через тарифы. Покрытие у БС 5ГЫ мизерное.. мест где оно нужно почти нет (вокзал, стадион во время матча) разве что..а вот потенциал сетей 4G далеко не раскрыт...
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