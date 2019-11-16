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В Україні зміниться механізм нарахування зарплати у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 17:07
Пропонуємо до обговорення:
Глава Національного агентства України з питань державної служби Олександр Стародубцев розповів, як в Україні зміниться механізм нарахування зарплати у працівників на державну службу після проведення реформи.
Дивися повний текст В Україні зміниться механізм нарахування зарплати у держслужбовців
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Додано: Пон 18 лис, 2019 17:07
"Также Стародубцев считает, что государство не должно платить столько же, сколько платят на рынке, но важно привести зарплаты на госслужбе к уровню рыночных."
Интересно, на госслужбе все задачи так затейливо формулируют? Тогда понятно почему "это самая сложная система, которая есть в стране, значительно сложнее бизнеса".
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Додано: Пон 18 лис, 2019 17:17
на госслужбе в отличие от бизнеса народ втыкает, поэтому слышать о том, что система очень сложная - СМЕШНО . там многие вещи еще с советских времен работают и их никто не меняет
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