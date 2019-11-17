В Україні зміниться механізм нарахування зарплати у...
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Глава Національного агентства України з питань державної служби Олександр Стародубцев розповів, як в Україні зміниться механізм нарахування зарплати у працівників на державну службу після проведення реформи.
"Также Стародубцев считает, что государство не должно платить столько же, сколько платят на рынке, но важно привести зарплаты на госслужбе к уровню рыночных." Интересно, на госслужбе все задачи так затейливо формулируют? Тогда понятно почему "это самая сложная система, которая есть в стране, значительно сложнее бизнеса".
Не знаю, как на госслужбе, но в информационных системах как раз сложность и нарастает, если старые вещи не упразднять, а только дополнять. Как один из множества примеров: https://ithappens.me/story/12947 И да, оно всегда так получается, когда пытаются систему развивать по принципу "сделать побыстрее и подешевле".