RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні зміниться механізм
нарахування зарплати у...

В Україні зміниться механізм нарахування зарплати у...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:07

В Україні зміниться механізм нарахування зарплати у...

Пропонуємо до обговорення:
Глава Національного агентства України з питань державної служби Олександр Стародубцев розповів, як в Україні зміниться механізм нарахування зарплати у працівників на державну службу після проведення реформи.

Дивися повний текст В Україні зміниться механізм нарахування зарплати у держслужбовців.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91916
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:07

"Также Стародубцев считает, что государство не должно платить столько же, сколько платят на рынке, но важно привести зарплаты на госслужбе к уровню рыночных."
Интересно, на госслужбе все задачи так затейливо формулируют? Тогда понятно почему "это самая сложная система, которая есть в стране, значительно сложнее бизнеса".
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 278
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:17

на госслужбе в отличие от бизнеса народ втыкает, поэтому слышать о том, что система очень сложная - СМЕШНО . там многие вещи еще с советских времен работают и их никто не меняет
yulukuanov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 06.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:29

Re: В Україні зміниться механізм нарахування зарплати у...

Не знаю, как на госслужбе, но в информационных системах как раз сложность и нарастает, если старые вещи не упразднять, а только дополнять. Как один из множества примеров: https://ithappens.me/story/12947 И да, оно всегда так получается, когда пытаются систему развивать по принципу "сделать побыстрее и подешевле".
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 278
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні будується понад дві тисячі нових ЖК 1, 2
R2 » Пон 18 лис, 2019 08:17
16 827
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лис, 2019 17:31
Rainbow
Квитанція на оплату комунальних послуг зміниться (зразок) 1, 2
R2 » Нед 17 лис, 2019 17:34
10 693
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лис, 2019 17:25
_hunter
У Мінцифри розповіли, коли в Україні з'явиться 5G
R2 » Пон 18 лис, 2019 16:14
0 40
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лис, 2019 16:14
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (780)
18.11.2019 19:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.